Всеобщее декларирование в Казахстане: что важно знать

Сегодня, 28 декабря 2023 года, в Комитете государственных доходов (КГД) Министерства финансов РК казахстанцам напомнили важные детали при всеобщем декларировании, сообщает Zakon.kz.

Одним из условий при заполнении "входной" декларации об активах и обязательствах является отражение долгов и требований, имеющихся на 31 декабря 2023 года, сообщает пресс-служба КГД.

"То есть, граждане должны отразить в декларации свои долги перед другими физическими или юридическими лицами. Также отражаются долги, подлежащие возврату этому физическому лицу другими лицами", – говорится в сообщении.

Согласно нормам Налогового кодекса, договоры займа должны быть нотариально удостоверены.

"Нотариальное удостоверение договоров обеспечит достоверное отражение размера долга и обязательств физического лица. Порядок удостоверения договоров регламентируется главой 8 Закона РК "О нотариате", сроки совершения нотариальный действий определены статьей 40 (в день предъявления всех необходимых для этого документов и уплаты государственной пошлины). Таким образом, договоры необходимо нотариально заверить до срока сдачи декларации, т.е. до 15 сентября 2024 года", – сообщили в КГД.

Отмечается, что отражение долгов и обязательств возможно только в первоначальной декларации, дополнения не будут приняты. Договоры банковского займа не подлежат отражению в декларации.

"Вместе с тем, остальные договоры, заключенные с юридическими лицами (включая микрофинансовые организации), подлежат отражению в декларации. В случае возникновения вопросов по нотариальному заверению необходимо обратиться в Республиканскую нотариальную палату", – добавили в ведомстве.

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