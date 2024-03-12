Гласность соблюдается – в столичном суде прокомментировали процесс по делу Бишимбаева

Руководитель департамента Судебной администрации по Астане Елдос Жумаксанов рассказал, почему не все желающие смогли попасть на открытый процесс по делу Куандыка Бишимбаева, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Елдос Жумаксанов прокомментировал информацию о том, что в зале заседания по делу экс-министра национальной экономики были свободные места и доступ в него был ограничен.

"Говорят, что не всех желающих запускали в зал заседания, что были свободные места, однако кому-то отдали предпочтение, кому-то – нет. Отмечу, что в межрайонном суде по уголовным делам всего пять залов судебных заседаний. При этом одновременно в этом суде рассматриваются сейчас четыре уголовных дела. По одному в качестве подсудимых проходят 32 человека, по другому – девять человек и по третьему – восемь человек. И четвертое – это дело Бишимбаева, где проходят в качестве подсудимых два человека. Если мы сейчас посмотрим, то у нас место для расположения подсудимых вот такое, соответственно, сюда ни восемь, ни девять, ни 32 человека не поместятся. Поэтому был выбран этот зал", – пояснил Жумаксанов.





Фото: Zakon.kz

Кроме того, пятый зал, по словам руководителя столичной Судебной администрации, был открыт для всех желающих посмотреть трансляцию дела по Бишимбаеву.



Елдос Жумаксанов опроверг информацию о том, что представителям одной из сторон был обеспечен больший доступ в зал заседания.

"Ситуация такая у нас. Подсудимый Бишимбаев по закону имеет право на одного общественного защитника. Второй подсудимый, его брат, имеет тоже общественного защитника, тоже одного. И вместе у двоих подсудимых есть еще пять адвокатов. Количество адвокатов не ограничено. Соответственно, уже семь человек, плюс судья на процессе. У потерпевших – один общественный защитник и у них, по моему, четыре адвоката. В итоге примерно 14–15 человек. Плюс, согласно требованиям Правил конвоирования, на одного подсудимого минимум два конвойных нужно. Соответственно, два подсудимых – четыре конвойных. У нас вместимость зала – 19–20 человек, так и выходит по количеству присутствующих здесь. Таким образом, информация о том, что на чьей-то стороне больше людей или чьи-то родственники присутствуют, чьи-то нет, не соответствует действительности", – добавил спикер.

Елдос Жумаксанов отметил, что по закону суд обязан обеспечить присутствие только участников рассматриваемого уголовного дела.

"Процесс идет в открытом режиме. Гласность соблюдается – организовано два зала, где может присутствовать любой желающий. Идет онлайн видео- и аудиотрансляция судебных заседаний, где можно видеть и слышать, кто и что говорит, как выступает. Журналисты – это не участники процесса. Поэтому участие в самом зале заседания, к сожалению, в силу технической и физической составляющих, пока невозможно обеспечить. Поэтому мы обеспечиваем открытость процесса путем трансляции судебных заседаний", – заявил руководитель департамента Судебной администрации по Астане.

Фото: Zakon.kz

Спикер также указал на возможность перехода в более просторный зал в случае, если другие процессы будут завершены раньше.

"Говорить о том, чтобы организовать заседание, проведение процесса в Конгресс-холле или в каком-то актовом зале школы – невозможно, потому что есть требования безопасности как в отношении участников процесса, так и в отношении подсудимых, находящихся у нас в зале судебных заседаний. Есть требования законодательства, которые должна обеспечить конвойная служба, и мы, соответственно, должны этим требованиям соответствовать", – резюмировал Елдос Жумаксанов.

11 марта в Астане начались предварительные слушания по делу экс-министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева.

В ходе выступления прокурор озвучила подробности убийства Салтанат Нукеновой.