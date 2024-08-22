Банковский омбудсман: кто это и чем он занимается

Банковский омбудсман – независимое в своей деятельности физическое лицо. В настоящее время он решает споры по договорам ипотечного займа между заемщиками-физлицами и банками, не доводя их до суда.

С 21 декабря этого года он будет рассматривать споры по всем займам, в том числе потребительским.

Директор Департамента защиты прав потребителей финансовых услуг Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Александр Терентьев разъяснил нормы закона, касающиеся деятельности банковского омбудсмана.

В июне 2024 года глава государства подписал закон РК "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам минимизации рисков при кредитовании, защиты прав заемщиков, совершенствования регулирования финансового рынка и исполнительного производства". Для усиления досудебного порядка урегулирования просроченной задолженности законом расширяются полномочия банковского омбудсмана по разрешению споров по всем кредитам.

В реализацию закона Агентством по регулированию и развитию финансового рынка принято постановление правления от 16 августа 2024 года №53 "Об утверждении Правил избрания, досрочного прекращения и осуществления деятельности банковского омбудсмана".

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Каковы полномочия банковского омбудсмана

Полномочия омбудсмана прописаны в Законе РК "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан". В настоящее время банковский омбудсман занимается урегулированием разногласий только по договорам ипотеки между заемщиками и банками, а также организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций. Данную работу он проводит с 2011 года.

Кроме того, в офисе банковского омбудсмана граждане могут получить консультацию по всем видам займов, банковским продуктам. Банковский омбудсман выступает посредником, который помогает заемщикам и банкам найти компромисс. Он поможет, если банк нарушит условия договора ипотечного займа или закон. Например, банк повысил процент по ипотеке, из-за чего вырос ваш ежемесячный платеж. Или проконсультирует по вопросам просрочки по кредиту, подскажет алгоритм действий в нелегкой финансовой ситуации, в том числе связанной с оформлением мошеннических кредитов, и другое. Он также помогает в части организации встреч и переговоров сторон, выступая квалифицированным консультантом в переговорном процессе.

Для клиентов финансовых организаций услуги омбудсмана бесплатны.

Какие споры банковский омбудсман не рассматривает

Он не рассматривает обращения:

принятые к рассмотрению судом и (или) по которым имеется решение суда, вступившее в законную силу;

без письменного доказательства обращения заемщика в банк, организацию, осуществляющую отдельные виды банковских операций, с целью урегулирования возникшей ситуации в рамках договора ипотечного займа;

направленные повторно при отсутствии новых обстоятельств дела и др.

Как расширится компетенция банковского омбудсмана с 21 декабря 2024 года

Полномочий у банковского омбудсмана станет больше, он будет рассматривать споры по всем видам банковских займов, а также займов физических лиц, уступленные по договору цессии в коллекторские компании и иные финансовые институты.

Если у заемщика возникли спорные моменты с банками по действующим кредитам, кредиторы не соблюдают условия договора и ущемляют права потребителей финансовых услуг, к примеру, совершив ошибку в расчетах, неправомерно отказывая в обслуживании, либо в реструктуризации займа и т.д., то граждане могут обратиться с этими вопросами к уполномоченному финансовому посреднику.

Таким образом, решения банковского омбудсмана будут обязательными для банков и коллекторских агентств, чьи займы им были переуступлены. Для заемщиков, имеющих кредиты на неотложные нужды, это позволит усилить защиту их праву.

На какой срок избирается банковский омбудсман

С 13 июля 2023 года на должность банковского омбудсмана официально назначен Дархан Нурпеисов. Согласно закону, омбудсман избирается на два года, но с 21 декабря т.г. в соответствии с новым постановлением Агентства банковский омбудсман будет избран Советом представителей путем проведения тайного голосования из числа кандидатов, согласованных финрегулятором, сроком на три года.

В Совет представителей банковского омбудсмана входят по одному представителю от Агентства, Национального банка, ОЮЛ "Ассоциация финансистов Казахстана", банков второго уровня, ипотечных организаций, общественного объединения, осуществляющего защиту прав потребителей финансовых услуг, ассоциации коллекторов.