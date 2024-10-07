Ребенок в интернете: как защитить подрастающее поколение от киберпреступников

Дети и подростки – очень уязвимая категория для мошенников, и поэтому киберпреступники часто с помощью фишинга выманивают у них конфиденциальную информацию.

Подробнее об этом Zakon.kz рассказал директор департамента защиты прав потребителей финансовых услуг Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Александр Терентьев.

Согласно исследованиям "Лаборатории Касперского", 21% казахстанских родителей покупают гаджеты детям до того, как им исполнилось четыре года. 32% родителей впервые дали в руки своему ребенку устройства, когда тому было от четырех до шести лет. При этом более половины детей (56%) проводят в интернете от одного до четырех часов, а 23% – онлайн почти все свое свободное время. Эта статистика показывает, что дети в Казахстане активно пользуются интернетом и различными девайсами, причем с предшкольного возраста.

К сожалению, в вопросе пользования интернетом родители чаще всего занимают две противоположные позиции: они или полностью запрещают своему ребенку проводить время в Сети (что закономерно вызывает протест, и, преодолевая запреты, дети могут попасть в онлайн-ловушки), или разрешают, но не объясняют базовые правила безопасности, то есть правила цифровой гигиены.

Контролируйте доступ детей к интернету

Первый шаг для родителей, которые хотят обезопасить пребывание своего сына или дочки в Сети – это контроль доступа ребенка к интернету, и здесь есть два способа. Первый – программы родительского контроля, позволяющие следить за тем, сколько времени ребенок проводит онлайн. Такие программы полностью управляют взаимодействием ребенка с интернетом и четко определяют количество времени, которое он может проводить в Сети. Также родители с помощью данных программ могут управлять списками сайтов и приложений, открывая или блокируя их для посещения. Любая попытка ребенка обойти запрет не только моментально пресекается, но и заносится в специальный журнал для родителей. Кроме того, более продвинутые программы идут дальше и позволяют ограничивать переписку ребенка в социальных сетях – например, с подозрительными и незнакомыми аккаунтами. А еще могут установить блок на ключевые "опасные" слова и фразы в личных сообщениях.

Второй шаг – качественное антивирусное программное обеспечение, которое помогает справиться как со стандартными вирусами, так и с программами-шпионами, попадающие в гаджет через мошеннические сайты, которые ребенок посетил по ошибке, например, перейдя по фишинговой ссылке. Поэтому нужно регулярно проводить автоматическую проверку устройства на вирусы.

Что нужно рассказать ребенку о безопасности в Сети

Базовое правило, которое нужно объяснить детям: ни в коем случае не вступать в разговоры с незнакомцами, не сообщать конфиденциальную информацию о себе или родителях. Дело в том, что в онлайн-играх или в социальных сетях дети так или иначе постоянно контактируют с посторонними людьми. Однако в комментариях, игровых чатах и мессенджерах могут "обитать" киберпреступники. Притворяясь детьми, они обманом выманивают личную информацию для кражи денег и информации.

Поэтому ребенок должен знать, что в интернете люди могут выдавать себя за других, и даже если на фотографии профиля ровесник, на деле – это могут быть проделки взрослого. Родители должны донести до ребенка следующее: как бы ему ни нравились виртуальные друзья, и как бы хорошо он с ними себя ни чувствовал, ни в коем случае нельзя сообщать им о своем точном местоположении, графике работы родителей, а также логины и пароли. И программы родительского контроля позволят уберечь ребенка от отправки таких важнейших сведений – это тоже не будет лишним разъяснить. Помимо этого, говорите о важности игр только на проверенных платформах и опасности непроверенных сайтов.

Следующая важная информация, которую нужно донести до ребенка – некоторые загрузки, ссылки и сайты вредят устройствам, и они могут перестать работать. Дети часто ищут бесплатные игры, фильмы, музыку и программы, и об этом прекрасно известно киберпреступникам. Кроме того, злоумышленники через вредоносные сайты или приложения могут установить на устройство ребенка шпионские программы, которые будут прослушивать его и отслеживать конфиденциальную информацию. Мошенники знают, что дети менее подозрительно относятся к ссылкам и приложениям в электронных письмах, чем взрослые. Здесь поможет установка качественного антивирусного ПО, но еще важнее – постоянный разговор с ребенком о том, что переход по сомнительной ссылке или посещение подозрительного сайта ставят под угрозу безопасность не только одного устройства, но и всей домашней сети.

Еще одно правило безопасности в Сети – никакую информацию нельзя удалить из интернета полностью, даже если она не находилась в публичном доступе. Об этом нужно знать каждому ребенку. Что попало в Сеть однажды, останется там навсегда. К сожалению, люди не задумываются, что персональная информация о них будет храниться долго. Также, если ребенок, к примеру, отправит кому-то через почту или мессенджер скриншот, фото родительской банковской карточки или сообщение с полными реквизитами карты папы или мамы, получатель всегда может сохранить их на своем устройстве и воспользоваться в корыстных целях.

Фото: АРРФР

Рекомендации для родителей по теме кибербезопасности детей

Составьте и огласите ребенку базовые правила цифровой гигиены

Перед тем, как дать ребенку планшет, компьютер или смартфон, огласите основные правила нахождения в интернете: что можно делать, а что категорически нельзя. Обязательно установите временные ограничения на пользование интернетом и периодически предлагайте ребенку сворю помощь.

Регулярно беседуйте с ребенком о его жизни

Иногда дети начинают общаться с виртуальными незнакомцами, потому что им не хватает внимания от родителей. Поэтому крайне важно выстроить доверительные отношения с детьми, чтобы ребенок знал, что он всегда может подойти со своей проблемой к вам и будет внимательно выслушан. Во время беседы уберите смартфон, чтобы он не был в зоне видимости. Так советуют психологи, иначе ребенок будет думать, что ваш телефон вам важнее, чем он.

Обсудите, чем можно делиться в Сети

Расскажите ребенку, почему опасно делиться в интернете личными данными, чем это грозит и как не допустить этого. Не лишним будет, если ребенок будет советоваться с вами, перед тем как публиковать в интернете что-то о себе или предупреждать о переписках с незнакомцами.

Научите ребенка говорить "нет" в интернете

Волонтерские организации, которые занимаются поиском детей, рассказывают, что часто ребенок уходит куда-либо с незнакомцами после того, как пообщался с ними в социальных сетях. Поэтому нужно научить ребенка отказывать – если незнакомый аккаунт предлагает дружить в интернете, предлагает вместе погулять или принять виртуальный "подарок" и т. д.

Предложите школе больше внимания уделять кибербезопасности

Поговорите с руководством школы и предложите им акцентировать внимание на вопросах кибербезопасности. На первых порах достаточно уделить этому время на уроках информатики. Когда ребенок слышит о важности онлайн-безопасности не только дома, но и в школе от авторитетного учителя, то он будет более внимателен к этой части своего виртуального времяпрепровождения.

Научите ребенка действовать самостоятельно

Излишний контроль и опека не только бесполезны, но и вредны, так как взращивают в ребенке беспомощность. Проведите с ним базовый инструктаж, как он может сам защитить себя: настройки конфиденциальности, функции блокировки и отправки жалоб на подозрительные сайты и аккаунты.

Станьте для ребенка примером

Если вы обучаете ребенка кибербезопасности, но сами не соблюдаете цифровую гигиену, не удивляйтесь, что ваш сын или дочка будут игнорировать ваши указания. Представьте: вы пошли с друзьями в кофейню и опубликовали в социальных сетях фотографию с указанием своего четкого местоположения, а днем ранее говорили ребенку, что такого делать нельзя. Ребенок подумает, что, раз вы сами же не соблюдаете правила, то значит, и ему можно. А что из этого выйдет дальше, нетрудно представить.

Вовлекайте ребенка в принятие решений

Когда занимаетесь установкой приложений по кибербезопасности и антивирусных ПО, вовлекайте в это ребенка. Так, разговоры об онлайн-безопасности станут для него интересным опытом, а не скучной теорией. Вовлекайте ребенка и в выработку правил безопасности в интернете – когда он знает, что принимал участие в их создании, то будет гораздо охотнее им следовать.

Не перегибайте палку

Хотя и важно донести до ребенка тезис о том, что в интернете он может столкнуться с киберпреступностью, не нужно вселять в ребенка страх и ужас, и излишне все драматизировать. В интернете много замечательных возможностей для развития детей, и ребенок может их просто упустить, если будет бояться интернета и перестанет им пользоваться.

Помните, что разговор с ребенком должен быть конструктивным и доверительным, честно отвечайте на все вопросы сына или дочки, покажите, что вы готовы к открытому диалогу. И научитесь доверять своему ребенку.