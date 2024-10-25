Казахстан и БРИКС: взвешенный подход в интересах страны

С 22 по 24 октября в столице Татарстана проходил XVI саммит БРИКС. Присутствовал на мероприятии и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. В частности, он выступил с речью на пленарном заседании в формате "аутрич"/"БРИКС плюс".

Стоит отметить, что к выступлению главы государства было приковано большое внимание. Дело в том, что накануне саммита пресс-секретарь президента Берик Уали заявил, что Казахстан воздержится от подачи заявки в БРИКС, в том числе с учетом многоступенчатого процесса рассмотрения вопроса о членстве, а также других моментов, связанных с перспективами развития данного объединения.

Фото: akorda.kz

Важно подчеркнуть, что это заявление дает важные ориентиры на тему отношений РК с объединением БРИКС. Казахстан, поддерживая активный диалог и взаимовыгодное сотрудничество с участниками объединения, в настоящий момент не планирует подавать заявку на членство.

Этот подход продиктован национальными интересами, а также учитывает позицию самого БРИКС, которое на последнем саммите приняло решение временно приостановить расширение. Об этом говорилось и ранее.

Такой шаг не несет в себе никаких антироссийских или антибриксовских настроений, как могли бы предположить некоторые. Наоборот, он лишь подтверждает стремление Казахстана углублять дружественные и партнерские связи со всеми участниками объединения и одновременно соответствует национальным интересам.

Так, Казахстан уважает внутренние процессы БРИКС, оценивая их потенциал в укреплении международного сотрудничества, и в то же время признает сложность многоступенчатого процесса вступления в это объединение. Именно поэтому данное решение о воздержании от подачи заявки отражает объективный взгляд Казахстана на свои приоритеты и долгосрочные цели.

Фото: akorda.kz

На встрече "БРИКС Плюс" президент Токаев выразил искреннюю поддержку усилиям БРИКС и подчеркнул его успехи как нового центра международного притяжения. Его выступление было одним из самых позитивных среди участников встречи, где он поздравил коллег с реальными успехами форума и подчеркнул роль БРИКС в укреплении солидарности между странами разных континентов.

БРИКС, по его словам, продемонстрировал миру силу объединенного развития и готовность использовать совместные возможности для всеобщего блага. Стратегия Казахстана по отношению к БРИКС не предполагает форсированного вступления, но нацелена на постепенное, системное взаимодействие.

Поддерживая принципы сотрудничества и взаимопонимания, Казахстан выбирает взвешенный путь, отвечающий его национальным интересам, при этом укрепляя роль страны как независимого и ответственного партнера на международной арене.

Напомним, 24 октября 2024 года глава государства Касым-Жомарт Токаев выступил на XVI Саммите глав государств БРИКС в Казани. Какие заявления сделал президент – в материале Zakon.kz.