Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Казахстан и БРИКС: взвешенный подход в интересах страны

Токаев, БРИКС, фото - Новости Zakon.kz от 25.10.2024 17:03 Фото: akorda.kz
С 22 по 24 октября в столице Татарстана проходил XVI саммит БРИКС. Присутствовал на мероприятии и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. В частности, он выступил с речью на пленарном заседании в формате "аутрич"/"БРИКС плюс".

Стоит отметить, что к выступлению главы государства было приковано большое внимание. Дело в том, что накануне саммита пресс-секретарь президента Берик Уали заявил, что Казахстан воздержится от подачи заявки в БРИКС, в том числе с учетом многоступенчатого процесса рассмотрения вопроса о членстве, а также других моментов, связанных с перспективами развития данного объединения.

БРИКС, флаги, фото - Новости Zakon.kz от 25.10.2024 17:03

Фото: akorda.kz

Важно подчеркнуть, что это заявление дает важные ориентиры на тему отношений РК с объединением БРИКС. Казахстан, поддерживая активный диалог и взаимовыгодное сотрудничество с участниками объединения, в настоящий момент не планирует подавать заявку на членство.

Этот подход продиктован национальными интересами, а также учитывает позицию самого БРИКС, которое на последнем саммите приняло решение временно приостановить расширение. Об этом говорилось и ранее.

Такой шаг не несет в себе никаких антироссийских или антибриксовских настроений, как могли бы предположить некоторые. Наоборот, он лишь подтверждает стремление Казахстана углублять дружественные и партнерские связи со всеми участниками объединения и одновременно соответствует национальным интересам.

Так, Казахстан уважает внутренние процессы БРИКС, оценивая их потенциал в укреплении международного сотрудничества, и в то же время признает сложность многоступенчатого процесса вступления в это объединение. Именно поэтому данное решение о воздержании от подачи заявки отражает объективный взгляд Казахстана на свои приоритеты и долгосрочные цели.

БРИКС, фото - Новости Zakon.kz от 25.10.2024 17:03

Фото: akorda.kz

На встрече "БРИКС Плюс" президент Токаев выразил искреннюю поддержку усилиям БРИКС и подчеркнул его успехи как нового центра международного притяжения. Его выступление было одним из самых позитивных среди участников встречи, где он поздравил коллег с реальными успехами форума и подчеркнул роль БРИКС в укреплении солидарности между странами разных континентов.

БРИКС, по его словам, продемонстрировал миру силу объединенного развития и готовность использовать совместные возможности для всеобщего блага. Стратегия Казахстана по отношению к БРИКС не предполагает форсированного вступления, но нацелена на постепенное, системное взаимодействие.

Поддерживая принципы сотрудничества и взаимопонимания, Казахстан выбирает взвешенный путь, отвечающий его национальным интересам, при этом укрепляя роль страны как независимого и ответственного партнера на международной арене.

Напомним, 24 октября 2024 года глава государства Касым-Жомарт Токаев выступил на XVI Саммите глав государств БРИКС в Казани. Какие заявления сделал президент – в материале Zakon.kz.

Читайте также

Расследование, проверки госорганов, Абжанов
Расследования, проверки госорганов: без права на обжалование?
Защита персональных данных
Защита персональных данных: почему это важно для каждого
Хакеры, программисты, кибербезопасность, мошенничество, мошенники, защита данных, взлом данных
Как защититься от онлайн-мошенников, совершая покупки в Сети
Адиль Каукенов
Россия Токаев Касым-Жомарт Казахстан 2024 год Внешняя политика
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Новый вид мошенничества в Казахстане
Новый вид мошенничества появился в Казахстане
&quot;Наши пути продолжатся раздельно&quot;: Али Окапов посвятил пост Фаризе Ескермес
"Наши пути продолжатся раздельно": Али Окапов посвятил пост Фаризе Ескермес
Регулирование дорожного движения, полиция, полицейский, дорога, машины
Акимат Алматы опубликовал важное объявление для водителей
Казахстан, продукты, цены
Какие продукты могут подорожать в Казахстане из-за ослабления тенге
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: