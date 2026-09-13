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События

Токаев принял участие в саммите "БРИКС плюс" – о чем говорил президент

Касым-Жомарт Токаев, фото - Новости Zakon.kz от 13.09.2026 14:58 Фото: Акорда
Касым-Жомарт Токаев выступил с речью на проходящем в Нью-Дели пленарном заседании БРИКС в формате "аутрич" / "БРИКС плюс" на тему: "Укрепление устойчивости, инноваций, сотрудничества и стабильности", сообщает Zakon.kz.

Глава нашего государства поблагодарил премьер-министра Нарендру Моди за гостеприимство и прекрасную организацию саммита БРИКС.

"Символично, что наша встреча проходит в Нью-Дели – городе, олицетворяющем уникальное богатое культурное наследие Индии. В год 20-летия сотрудничества в рамках БРИКС председательство Индии придало особый импульс актуальнейшей повестке, ориентированной на интересы людей и основанной на принципе "Человечество превыше всего"", – сказал президент Казахстана.

Как подчеркнул Касым-Жомарт Токаев, представляя почти половину населения мира и 40% мирового ВВП, БРИКС обладает не только значительными возможностями, но и ответственностью за преодоление разобщенности и достижение конкретных результатов.


"Однако в полной мере реализовать этот потенциал будет невозможно без решения фундаментальных проблем, стоящих перед мировым сообществом, и восстановления уровня доверия между ведущими державами. Эта тенденция отражена в опубликованном в 2026 году Глобальном индексе миролюбия, в котором используется понятие "Великая фрагментация" – эпоха геополитической конфронтации, роста милитаризации, ослабления многосторонних институтов и усиления торговых барьеров. В прошлом году глобальный экономический ущерб от насилия достиг почти 22 трлн долларов, или 10% мирового ВВП. Это тревожный сигнал. Мы видим, что региональные конфликты выходят далеко за пределы зон непосредственного противостояния и оказывают серьезное воздействие на мировую экономику. Нарушение работы важнейших морских маршрутов выявило уязвимость глобальных энергетических, продовольственных и торговых цепочек", – отметил глава государства.

Ранее Токаев провел встречу с премьер-министром Эфиопии и пригласил его в Казахстан.

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Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Дежурный контент-редактор
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