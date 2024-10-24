Какие заявления сделал Токаев на саммите БРИКС

24 октября 2024 года глава государства Касым-Жомарт Токаев выступил на XVI Саммите глав государств БРИКС в Казани. Какие заявления сделал президент – в материале Zakon.kz.

Глава государства подчеркнул, что БРИКС превратился в глобальный центр международного притяжения, который обладает огромным потенциалом к развитию и объединяет государства разных континентов, укрепляя солидарность и эффективно используя совместные возможности на благо всех участников.

"БРИКС обладает как ресурсами, так и опытом для построения будущего, основанного на принципах совместного процветания, взаимного уважения и партнерства. Для Казахстана крайне важен тот факт, что с каждым государством – участником БРИКС у нас сложились поистине дружественные отношения. Нет сомнения в том, что многосторонние усилия БРИКС будут гармонично дополнять деятельность ООН, которая по-прежнему является незаменимой и глобальной структурой". Касым-Жомарт Токаев

Как отметил президент, Казахстан высоко оценивает концепцию России по созданию равной и неделимой безопасности в Евразии, направленной на снижение геополитической напряженности через укрепление взаимного доверия и сотрудничества.

"Казахстан поддерживает инициативу Китая в области глобальной безопасности, нацеленную на сохранение международной стабильности, защиту суверенитета, использовании многосторонних подходов и мирное разрешение конфликтов. Казахстан, в целом, поддерживает мирный план Китая и Бразилии по Украине. Наша страна разделяет обеспокоенность государств – участников БРИКС обострением ситуации на Ближнем Востоке, что привело к огромному количеству человеческих жертв и гуманитарной катастрофе. Совместное устранение коренных причин конфликтов, таких как бедность неравенство и недостаток образования, на наш взгляд, остаются ключевым фактором укрепления международной политической солидарности". Касым-Жомарт Токаев

Он также подчеркнул, что Казахстан поддерживает реформирование Совета безопасности ООН и его расширение за счет новых членов из Африки, Латинской Америки и Азии.

"Голоса стран глобального Юга должны звучать весомо в решении вопросов мира и безопасности. БРИКС может сыграть ключевую роль в этом процессе, усиливая представительство так называемых средних держав и развивающихся экономик в структуре глобального управления. Казахстан рассматривает БРИКС в качестве одной из движущих сил общемирового прогресса". Касым-Жомарт Токаев

Напомним, Касым-Жомарт Токаев по приглашению Владимира Путина 23 октября 2024 года прибыл с рабочим визитом в Казань для участия в XVI Саммите глав государств БРИКС.

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Глава государства провел ряд бесед с участниками саммита, в том числе с председателем КНР Си Цзиньпином и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.