Токаев: Казахстан твердо настроен на совместную активную работу в формате БРИКС

Президент Касым-Жомарт Токаев на пленарном заседании XVI Саммита БРИКС в формате "аутрич"/"БРИКС+" заверил, что Казахстан твердо настроен на совместную активную работу в формате БРИКС, сообщает Zakon.kz.

Глава государства отметил динамичный рост торговли Казахстана со странами объединения, которая в 2023 году составила почти половину нашего внешнеторгового оборота.

"Мы стремимся расширять взаимовыгодное партнерство в таких ключевых секторах, как торговля и инвестиции, IT-технологии, критические минералы, продовольственная безопасность, образование и туризм. Казахстан готов к тесному сотрудничеству для укрепления транзитно-транспортного взаимодействия на пространстве БРИКС. Особое значение наша страна придает дальнейшему развитию инициативы "Один пояс – Один путь" , а также международного транспортного коридора "Север – Юг" и сопряжению с Транскаспийским международным транспортным маршрутом, соединяющим Азию и Европу через Казахстан по Каспийскому морю", – отметил Токаев.

По его словам, Казахстан стремится к формированию надежных партнерских отношений в рамках БРИКС + для укрепления энергетической безопасности.

"Мы заинтересованы в продвижении существующих и запуске перспективных проектов в области добычи и переработки нефти и газа, а также критических минералов. Следует также использовать огромный потенциал БРИКС в преодолении последствий изменения климата, таких как дефицит воды, экстремальное повышение температуры и опустынивание", – подчеркнул лидер Казахстана.

Он убежден в том, что условия стран в рамках БРИКС позволят значительно повысить взаимосвязанность между Севером и Югом, устранить дисбалансы в развитии государств, существенно укрепить международную безопасность и обеспечить условия для глобального прогресса.

"Хочу вновь заверить, что Казахстан твердо настроен на совместную активную работу в формате БРИКС для укрепления всестороннего сотрудничества в интересах устойчивого и безопасного развития государств", – резюмировал Касым-Жомарт Токаев.

24 октября 2024 года глава государства Касым-Жомарт Токаев выступил на XVI Саммите глав государств БРИКС в Казани. Какие заявления сделал президент, можно прочитать здесь.