"Стоп-кредит" есть, но заем могут одобрить: казахстанцам назвали неожиданные исключения

В Агентстве Казахстана по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) сегодня, 8 октября 2026 года, напомнили о возможности установить добровольный отказ от получения банковских займов и микрокредитов с услугой "Стоп-кредит" и раскрыли неожиданные исключения, сообщает Zakon.kz.

Как следует из релиза, при наличии "Стоп-кредита" финансовая организация обязана отказать в предоставлении займа.

"Вместе с тем законодательством предусмотрены исключения, когда "Стоп-Кредит" не применяется". Пресс-служба АРРФР РК

Для банковских займов запрет не распространяется, если:

сумма потребительского займа перечисляется непосредственно на банковский счет продавца (поставщика) товаров, работ или услуг, а получение товара, работы или услуги подтверждается заемщиком (товарный кредит);

банковский заем предоставляется для погашения задолженности заемщика по другому займу в том же банке (внутреннее рефинансирование);

банковский заем предоставляется в рамках установленного кредитного лимита по платежной карте в размере не более 150 МРП (648 750 тенге) (возобновляемый кредитный лимит для оплаты товаров/услуг);

банковский заем предоставляется исключительно для оплаты задолженности по налогам, штрафам или исполнительному производству с перечислением денег по соответствующему назначению.

При наличии "Стоп-кредита" предоставление микрокредита возможно для:

оплаты товаров, работ или услуг напрямую продавцу (поставщику);

рефинансирования задолженности в той же микрофинансовой организации;

погашения налогов, штрафов и задолженности по исполнительному производству.

"На микрокредиты, выдаваемые ломбардами, "Стоп-кредит" не распространяется". Пресс-служба АРРФР РК

Как пояснили в агентстве, если банковский заем (микрокредит) выдан с нарушением "Стоп-кредита", финансовая организация обязана принять предусмотренные законом меры по списанию ссудной задолженности, корректировке кредитной истории и возврату взысканных с заемщика сумм.

Механизм "Стоп-кредита" не отменяет другие требования, которые банк или микрофинансовая организация обязаны соблюдать при выдаче банковского займа (микрокредита).

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