"Стоп-кредит" есть, но заем могут одобрить: казахстанцам назвали неожиданные исключения
Как следует из релиза, при наличии "Стоп-кредита" финансовая организация обязана отказать в предоставлении займа.
"Вместе с тем законодательством предусмотрены исключения, когда "Стоп-Кредит" не применяется".Пресс-служба АРРФР РК
Для банковских займов запрет не распространяется, если:
- сумма потребительского займа перечисляется непосредственно на банковский счет продавца (поставщика) товаров, работ или услуг, а получение товара, работы или услуги подтверждается заемщиком (товарный кредит);
- банковский заем предоставляется для погашения задолженности заемщика по другому займу в том же банке (внутреннее рефинансирование);
- банковский заем предоставляется в рамках установленного кредитного лимита по платежной карте в размере не более 150 МРП (648 750 тенге) (возобновляемый кредитный лимит для оплаты товаров/услуг);
- банковский заем предоставляется исключительно для оплаты задолженности по налогам, штрафам или исполнительному производству с перечислением денег по соответствующему назначению.
При наличии "Стоп-кредита" предоставление микрокредита возможно для:
- оплаты товаров, работ или услуг напрямую продавцу (поставщику);
- рефинансирования задолженности в той же микрофинансовой организации;
- погашения налогов, штрафов и задолженности по исполнительному производству.
"На микрокредиты, выдаваемые ломбардами, "Стоп-кредит" не распространяется".Пресс-служба АРРФР РК
Как пояснили в агентстве, если банковский заем (микрокредит) выдан с нарушением "Стоп-кредита", финансовая организация обязана принять предусмотренные законом меры по списанию ссудной задолженности, корректировке кредитной истории и возврату взысканных с заемщика сумм.
Механизм "Стоп-кредита" не отменяет другие требования, которые банк или микрофинансовая организация обязаны соблюдать при выдаче банковского займа (микрокредита).
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