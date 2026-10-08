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Финансы

"Стоп-кредит" есть, но заем могут одобрить: казахстанцам назвали неожиданные исключения

Банковская карта, платеж по карте, оплата по карте, банковские карты, банковская карточка, банковские карточки, кредитная карта, кредитные карты, кредитная карточка, кредитные карточки, платеж по карте, платежи по карте, кредит, кредитование, займ, долг, фото - Новости Zakon.kz от 08.10.2026 10:16 Фото: freepik
В Агентстве Казахстана по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) сегодня, 8 октября 2026 года, напомнили о возможности установить добровольный отказ от получения банковских займов и микрокредитов с услугой "Стоп-кредит" и раскрыли неожиданные исключения, сообщает Zakon.kz.

Как следует из релиза, при наличии "Стоп-кредита" финансовая организация обязана отказать в предоставлении займа.

"Вместе с тем законодательством предусмотрены исключения, когда "Стоп-Кредит" не применяется".Пресс-служба АРРФР РК

Для банковских займов запрет не распространяется, если:

  • сумма потребительского займа перечисляется непосредственно на банковский счет продавца (поставщика) товаров, работ или услуг, а получение товара, работы или услуги подтверждается заемщиком (товарный кредит);
  • банковский заем предоставляется для погашения задолженности заемщика по другому займу в том же банке (внутреннее рефинансирование);
  • банковский заем предоставляется в рамках установленного кредитного лимита по платежной карте в размере не более 150 МРП (648 750 тенге) (возобновляемый кредитный лимит для оплаты товаров/услуг);
  • банковский заем предоставляется исключительно для оплаты задолженности по налогам, штрафам или исполнительному производству с перечислением денег по соответствующему назначению.

При наличии "Стоп-кредита" предоставление микрокредита возможно для:

  • оплаты товаров, работ или услуг напрямую продавцу (поставщику);
  • рефинансирования задолженности в той же микрофинансовой организации;
  • погашения налогов, штрафов и задолженности по исполнительному производству.
"На микрокредиты, выдаваемые ломбардами, "Стоп-кредит" не распространяется".Пресс-служба АРРФР РК

Как пояснили в агентстве, если банковский заем (микрокредит) выдан с нарушением "Стоп-кредита", финансовая организация обязана принять предусмотренные законом меры по списанию ссудной задолженности, корректировке кредитной истории и возврату взысканных с заемщика сумм.

Механизм "Стоп-кредита" не отменяет другие требования, которые банк или микрофинансовая организация обязаны соблюдать при выдаче банковского займа (микрокредита).

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Контент-редактор
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