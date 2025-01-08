Мошенничество на маркетплейсах: как защитить себя и близких

Мошенники активизируются в период массовых праздничных онлайн-покупок. Злоумышленники придумывают все более изощренные схемы обмана, чтобы нажиться на доверчивых гражданах.

По данным МВД РК, в 2024 году в Казахстане зарегистрировано более 22 тыс. случаев интернет-мошенничества. И около 34% из них составляют случаи мошенничества с поддельными объявлениями о продаже товаров и услуг, фальшивыми сайтами и лжепродавцами.

Фото: АРРФР

Фальшивые объявления

Мошенники размещают объявления о продаже дорогого товара, например, смартфона или ноутбука, по чрезвычайно выгодной цене. Они требуют предоплату (причем зачастую с использованием нераспространенных или зарубежных платежных систем), и исчезают после получения денег. Еще один пример – объявления о продаже автомобилей с требованием "забронировать" машину путем внесения задатка.

Для своей защиты никогда не переводите деньги незнакомым продавцам до получения товара. Кроме того, используйте безопасные способы оплаты, предлагаемые платформой (маркетплейсом), которая гарантирует доставку, или официальный платежный шлюз маркетлейса. Если от вас требуют перевод в частном порядке (физлицо-физлицу), остановитесь – перед вами мошенники или недобросовестные продавцы, которые хотят на вас заработать.

Поддельные товары или магазины

Мошенники создают магазин, предлагающий популярные товары по сильно заниженным ценам. Клиент оплачивает заказ, но либо получает подделку, либо не получает товар вовсе. В казахстанских маркетплейсах часто под видом оригинальной электроники, продаются ее дешевые копии (подделки), которые приходят покупателям без гарантии или в неисправном состоянии.

Чтобы такого с вами не произошло, всегда проверяйте отзывы о продавце. Если у магазина мало отзывов или они однотипные, а цена намного ниже в сравнении с другими, – это веский повод насторожиться.

Фейковые возвраты и жалобы

Этот вид мошенничества затрагивает продавцов: аферисты заказывают товар, а затем отправляют его обратно, но вместо оригинального изделия кладут подделку или пустую коробку. Зафиксированы случаи, когда мошенники "возвращали" коробку, наполненную камнями. В любом случае, продавцы теряют деньги, а платформы зачастую становятся на сторону "покупателей".

Поэтому продавцам обязательно нужно фиксировать состояние товара перед отправкой – делать фото- и видеосъемку упаковки. Используйте защиту продавца на платформе и подавайте жалобу, если товар возвращен в ненадлежащем состоянии. Главное – не молчать и не давать фору мошенникам.

Сбор данных через вредоносные ссылки

Мошенники пользуются доверчивостью покупателей и их намерением быстрее получить товар, поэтому рассылают фишинговые ссылки, выдавая их за официальные страницы маркетплейса. Пользователи вводят свои данные и таким образом заражают свое устройство различными вирусами. Либо, зарегистрировавшись на фишинговом сайте, пользователи оставляют там конфиденциальную информацию о себе, которую дальше злоумышленники используют для своих схем.

Еще один вариант – фишинговые письма, имитирующие уведомления от известных онлайн-магазинов о "необходимости подтвердить заказ".

Чтобы не потерять деньги и личные данные, никогда не переходите по сомнительным ссылкам из непроверенных источников. Внимательно проверяйте URL-адрес: он должен соответствовать официальному домену маркетплейса и начинаться с https.

Лжекурьеры и псевдослужбы доставки

Здесь мошенники представляются курьерами или сотрудниками службы доставки, чтобы получить предоплату за доставку, которая в итоге не выполняется. Иногда преступники могут предлагать вам "ускоренную доставку" за дополнительную плату, которая, конечно, окажется ложной.

Поэтому используйте только официальные службы доставки, предлагаемые маркетплейсом, и ни в коем случае не оплачивайте доставку напрямую курьерам. Не называйте также курьерам SMS-код, если не уверены, что вообще заказывали что-то.

Ненастоящие розыгрыши и скидки

Все мы любим скидки и акции, чем активно пользуются мошенники. Пользователи получают сообщение о якобы крупной скидке или выигранном товаре (подарке). Для получения приза, просят оплатить "доставку" или "налог".

Для того, чтобы не стать жертвой мошенников, всегда проверяйте информацию о розыгрышах на официальных сайтах маркетплейсов. Также не доверяйте сообщениям с неизвестных номеров или email-адресов.

Оплата через сторонние приложения

Вы заказали товар на маркетплейсе, а "продавец" убеждает вас оплатить товар через сторонние платежные системы? Перед вами мошенник! Как правило, злоумышленники просят оплатить покупки через мессенджеры или перевести сумму напрямую, а после перевода, естественно, исчезает.

Помните: товар всегда нужно оплачивать через защищенные платежные системы – не отправляйте деньги напрямую неизвестным людям. Официальные магазины и продавцы никогда о таком не попросят – им важна безупречная деловая репутация.

Несколько рекомендаций по безопасности:

проверяйте рейтинг магазинов и отзывы о продавцах;

не доверяйте подозрительно выгодным предложениям;

сохраняйте переписку и чеки – это поможет в случае разбирательств;

будьте внимательны к сообщениям и письмам: официальные манганины никогда не просят переводить деньги на сторонние счета.

Следуя этим советам и проверяя каждый шаг, можно избежать неприятных ситуаций и защитить свои финансы!