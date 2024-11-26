Полиция, прокуратура и суды: как избежать мошенничества со "связями" в силовых структурах
Фото: freepik
На что только не идут мошенники, чтобы нажиться на доверчивых гражданах. И в последнее время в Казахстане участились случаи нового способа обмана – злоумышленники обещают решить проблемы через силовые структуры: полицию, прокуратуру или суды, сообщает Zakon.kz.
Специалисты Telegram-канала aqparatsaqsysy (информирует пользователей Казнета о новых видах мошенничеств) рассказали, как работает мошенничество с "связями" в силовых структурах, почему это опасно и как от этого защититься.
Как это работает?
Мошенники, представляясь "связными" или "посредниками", уверяют, что могут:
- Ускорить рассмотрение вашего дела;
- Закрыть административный или уголовный процесс;
- Оказать давление на "неугодных" оппонентов.
За свои "услуги" они требуют большие суммы денег, обещая гарантированный результат.
Почему это опасно?
- Мошенники не имеют реальных полномочий и просто исчезнут с вашими деньгами.
- Попытка подкупа должностного лица может обернуться уголовной ответственностью для вас.
- Вы можете стать жертвой шантажа, если аферисты узнают о вашем деле.
Что делать, если вы столкнулись с таким предложением?
- Ни в коем случае не соглашайтесь на оплату таких "услуг".
- Обратитесь в полицию или другие компетентные органы с заявлением о попытке мошенничества.
- Если вы сомневаетесь или чувствуете, что ситуация выходит из-под контроля, немедленно звоните на 102. Оперативные дежурные проконсультируют вас и помогут разобраться в ситуации.
Эксперты отметили, что все проблемы с законом должны решаться исключительно в правовом поле.
"Если вы столкнулись с нарушением ваших прав, обращайтесь за помощью к адвокатам или юристам. Мошенничество часто базируется на страхе и спешке, поэтому важно сохранять хладнокровие и тщательно проверять любую информацию", – добавили они.
Ранее сообщалось, что в Казахстане участились случаи мошенничества, связанного с подделкой медицинских документов.
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