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Полиция, прокуратура и суды: как избежать мошенничества со "связями" в силовых структурах

Хакеры, хакер, программисты, кибербезопасность, мошенничество, мошенники, мошенник, защита данных, взлом данных, мошеннические схемы, вид мошенничества, кибератака, хакерская атака, фото - Новости Zakon.kz от 26.11.2024 12:40 Фото: freepik
На что только не идут мошенники, чтобы нажиться на доверчивых гражданах. И в последнее время в Казахстане участились случаи нового способа обмана – злоумышленники обещают решить проблемы через силовые структуры: полицию, прокуратуру или суды, сообщает Zakon.kz.

Специалисты Telegram-канала aqparatsaqsysy (информирует пользователей Казнета о новых видах мошенничеств) рассказали, как работает мошенничество с "связями" в силовых структурах, почему это опасно и как от этого защититься.

Как это работает?

Мошенники, представляясь "связными" или "посредниками", уверяют, что могут:

  • Ускорить рассмотрение вашего дела;
  • Закрыть административный или уголовный процесс;
  • Оказать давление на "неугодных" оппонентов.

За свои "услуги" они требуют большие суммы денег, обещая гарантированный результат.

Почему это опасно?

  1. Мошенники не имеют реальных полномочий и просто исчезнут с вашими деньгами.
  2. Попытка подкупа должностного лица может обернуться уголовной ответственностью для вас.
  3. Вы можете стать жертвой шантажа, если аферисты узнают о вашем деле.

Что делать, если вы столкнулись с таким предложением?

  1. Ни в коем случае не соглашайтесь на оплату таких "услуг".
  2. Обратитесь в полицию или другие компетентные органы с заявлением о попытке мошенничества.
  3. Если вы сомневаетесь или чувствуете, что ситуация выходит из-под контроля, немедленно звоните на 102. Оперативные дежурные проконсультируют вас и помогут разобраться в ситуации.

Эксперты отметили, что все проблемы с законом должны решаться исключительно в правовом поле.

"Если вы столкнулись с нарушением ваших прав, обращайтесь за помощью к адвокатам или юристам. Мошенничество часто базируется на страхе и спешке, поэтому важно сохранять хладнокровие и тщательно проверять любую информацию", – добавили они.

Ранее сообщалось, что в Казахстане участились случаи мошенничества, связанного с подделкой медицинских документов.

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