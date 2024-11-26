Полиция, прокуратура и суды: как избежать мошенничества со "связями" в силовых структурах

На что только не идут мошенники, чтобы нажиться на доверчивых гражданах. И в последнее время в Казахстане участились случаи нового способа обмана – злоумышленники обещают решить проблемы через силовые структуры: полицию, прокуратуру или суды, сообщает Zakon.kz.

Специалисты Telegram-канала aqparatsaqsysy (информирует пользователей Казнета о новых видах мошенничеств) рассказали, как работает мошенничество с "связями" в силовых структурах, почему это опасно и как от этого защититься.

Как это работает?

Мошенники, представляясь "связными" или "посредниками", уверяют, что могут:

Ускорить рассмотрение вашего дела;

Закрыть административный или уголовный процесс;

Оказать давление на "неугодных" оппонентов.

За свои "услуги" они требуют большие суммы денег, обещая гарантированный результат.

Почему это опасно?

Мошенники не имеют реальных полномочий и просто исчезнут с вашими деньгами. Попытка подкупа должностного лица может обернуться уголовной ответственностью для вас. Вы можете стать жертвой шантажа, если аферисты узнают о вашем деле.

Что делать, если вы столкнулись с таким предложением?

Ни в коем случае не соглашайтесь на оплату таких "услуг". Обратитесь в полицию или другие компетентные органы с заявлением о попытке мошенничества. Если вы сомневаетесь или чувствуете, что ситуация выходит из-под контроля, немедленно звоните на 102. Оперативные дежурные проконсультируют вас и помогут разобраться в ситуации.

Эксперты отметили, что все проблемы с законом должны решаться исключительно в правовом поле.

"Если вы столкнулись с нарушением ваших прав, обращайтесь за помощью к адвокатам или юристам. Мошенничество часто базируется на страхе и спешке, поэтому важно сохранять хладнокровие и тщательно проверять любую информацию", – добавили они.

Ранее сообщалось, что в Казахстане участились случаи мошенничества, связанного с подделкой медицинских документов.