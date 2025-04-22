Защита банковских карт от мошенников: простые правила, которые нужно знать каждому

С каждым днем мошенники придумывают все новые и более хитрые схемы обмана, на которые попадаются граждане. Эксперты поделились рекомендациями, которые могут помочь казахстанцам сохранить свои сбережения, сообщает Zakon.kz.

Специалисты Telegram-канала aqparatsaqsysy, специализирующегося на извещении людей о новых видах мошенничеств, перечислили семь простых правил, которые помогут обезопасить карту от мошенников:

1. Никому не сообщайте CVC/CVV-код, PIN и коды из SMS. Даже если звонит "банк", "полиция" или "служба безопасности" – это всегда мошенники.

2. Подключите SMS или push-уведомления. Так вы сразу заметите подозрительную операцию и сможете заблокировать карту.

3. Используйте отдельную карту для онлайн-покупок. Пополняйте ее только на нужную сумму, чтобы не рисковать основным счетом.

4. Проверьте, что сайт защищен. Перед оплатой убедитесь, что в адресе сайта есть "https://" и замочек в браузере.

5. Можно ограничить суммы покупок или вообще отключить интернет-платежи – включайте только при необходимости.

6. Не ведитесь на "выигрыши", "компенсации" и "переплаты". Это самые популярные уловки. Здравый смысл – ваш лучший фильтр.

7. Сразу звоните в банк, если видите что-то подозрительное. Лучше лишний раз перестраховаться, чем потом терять деньги.

"Берегите себя и свои финансы. Предупрежден – значит вооружен", – заключили эксперты.

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