Защита банковских карт от мошенников: простые правила, которые нужно знать каждому
Специалисты Telegram-канала aqparatsaqsysy, специализирующегося на извещении людей о новых видах мошенничеств, перечислили семь простых правил, которые помогут обезопасить карту от мошенников:
1. Никому не сообщайте CVC/CVV-код, PIN и коды из SMS. Даже если звонит "банк", "полиция" или "служба безопасности" – это всегда мошенники.
2. Подключите SMS или push-уведомления. Так вы сразу заметите подозрительную операцию и сможете заблокировать карту.
3. Используйте отдельную карту для онлайн-покупок. Пополняйте ее только на нужную сумму, чтобы не рисковать основным счетом.
4. Проверьте, что сайт защищен. Перед оплатой убедитесь, что в адресе сайта есть "https://" и замочек в браузере.
5. Можно ограничить суммы покупок или вообще отключить интернет-платежи – включайте только при необходимости.
6. Не ведитесь на "выигрыши", "компенсации" и "переплаты". Это самые популярные уловки. Здравый смысл – ваш лучший фильтр.
7. Сразу звоните в банк, если видите что-то подозрительное. Лучше лишний раз перестраховаться, чем потом терять деньги.
"Берегите себя и свои финансы. Предупрежден – значит вооружен", – заключили эксперты.
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