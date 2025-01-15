Кто такие дропперы, и как защититься от финансового мошенничества

Все больше молодежи и даже людей преклонного возраста вовлекаются в преступные схемы, становясь посредниками, то есть дропперами – иногда по собственному желанию, порой – по причине доверчивости и невнимательности.

Дропперы – подставные лица, которые участвуют в мошеннической схеме по выводу денежных средств со счетов.

Как не стать дроппером и защитить своих близких от мошенничества, рассказал Александр Терентьев, директор департамента социальных проектов и повышения финансовой грамотности Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка.

Злоумышленники оформляют на дропперов счета, карты или электронные кошельки, или используют уже открытые. Все для того, чтобы перевести деньги, полученные преступным путем. Обычно дропперы получают за перевод или обналичивание денег определенное вознаграждение, но не всегда осознают, что помогают злоумышленникам.

Если говорить о том, кто чаще всего становится дропперами, то это школьники и студенты, пенсионеры и другие категории граждан из категории социально уязвимых слоев населения, а также граждане, пострадавшие от уловок мошенников. Злоумышленники пользуются тем, что эти категории граждан заинтересованы в быстром заработке с минимальными физическими и временными затратами, но не задумываются о последствиях.

Дроппер поневоле

Важно отметить, что не все дропперы знают о том, что помогают мошенникам. Иногда аферисты специально переводят деньги на счет ничего не подозревающего человека, а потом сообщают об "ошибочном переводе" и просят вернуть деньги, но на другой счет – подставной. При этом злоумышленники используют весь арсенал манипуляций.

Они могут давить на жалость, утверждая, что ошибочно отправили последние деньги, предназначенные для оплаты, например, аренды, лекарств и лечения или образования ребенка. Могут даже угрожать, заявляя, что обратятся в суд по факту незаконного обогащения. Но чаще всего в конце концов они предлагают потенциальному соучастнику оставить себе часть средств "за беспокойство", а остальные перевести на указанные счет.

Это опасно, так как при уголовном расследовании будет очень сложно доказать полиции, что вы не являетесь частью преступной схемы.

Для того, чтобы обезопасить себя от преступных схем все операции по возврату средств проводите только через банк – в мобильном приложении или по заявке. Тогда средства точно вернутся отправителю, а не на счета третьих лиц.

Отмечу, что в Казахстане за умышленное соучастие в мошеннических действиях предусмотрена уголовная ответственность по статье 28 Уголовного кодекса. На сегодня в нашей стране уже зафиксированы факты взыскания с дропперов полной суммы "обналиченных" ими средств путем признания денежной массы неосновательным обогащением.

Принимаемые меры

Агентством по регулированию и развитию финансового рынка также принимаются меры для борьбы с дропперством. Так, на нормативном уровне разработаны и утверждены поправки, предусматривающие сокращение количества выпускаемых карточек на одного клиента в одном банке с 10 до пяти карточек, требования к проведению усиленной проверки в отношении держателей более пяти карточек. Кроме того, ужесточены требования к открытию счетов нерезидентами: выпуск не более одной карты со сроком действия не более 1 года; открытие счета осуществляется при личном присутствии клиента и еще ряд иных мер.

Мониторинг подозрительных операций также проводится и в рамках Антифрод-центра Национального Банка. При обнаружении подозрительных операций, они блокируются, а данные передаются в правоохранительные органы.

Фото: АРРФР

Как не стать дроппером?

Если вы находитесь в поисках работы, то вполне можете столкнуться с мошенниками и невольно стать дроппером. Поэтому будьте осторожнее с подозрительно привлекательными вакансиями и не доверяйте тем, где в условиях написано: "удаленная работа без опыта", "минимальный пакет документов при оформлении", "большой заработок за пару часов работы в день", "работа с переводами денег". Кроме того, "работодатель" может поставить условием для оформления открытие карты в определенном банке под предлогом перечисления средств клиентам. В действительности ваш счет будет использоваться для перевода украденных денег.

В целях обеспечения собственной безопасности:

проверяйте компанию, которая предлагает работу;

не передавайте личные данные и документы незнакомым людям;

никогда не предоставляйте доступ к своим банковским счетам.

К сожалению, дропперы могут скрываться среди ваших коллег или знакомых. Если они попросят вас принять посылку или перевести деньги на указанный счет, вы можете не найти в этом ничего подозрительного. Но часто эти товары или деньги получены незаконным путем.

Поэтому никогда не принимайте и не пересылайте деньги или товары от людей, которые не входят в ваше близкое окружение. А если вы получили подозрительный перевод, немедленно сообщите в банк – дропперы могут использовать вас и без вашего ведома.

Еще один совет – не проводите финансовые операции без четкого понимания их сути. К примеру, вам могут предложить стать посредником в схеме, связанной с перепродажей товаров, переводами денег или криптовалютой. Обычно это объясняется тем, что компания не может работать напрямую из-за "технических сложностей", "большого объема операций" или "юридических ограничений". В этом случае всегда требуйте заключения официального договора, где четко прописано ваша роль и обязанности сторон, и избегайте любых схем, которые вызывают сомнения.

Что вас должно насторожить?

"сказочные" обещания за небольшую работу;

отсутствие необходимости в опыте или квалификации;

необоснованные просьбы о предоставлении личной информации.

Если вы подозреваете, что стали дроппером, то для начала немедленно сообщите в банк о подозрительных переводах по вашей карте. Далее подайте заявление в полицию и предоставьте правоохранительным органам все имеющиеся у вас данные о мошенниках. Будьте бдительны!