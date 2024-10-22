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Кто такие дропперы и как не стать жертвой мошенничества

Хакеры, программисты, кибербезопасность, мошенничество, мошенники, защита данных, взлом данных , фото - Новости Zakon.kz от 22.10.2024 20:05 Фото: freepik
Оперуполномоченный Управления криминальной полиции ДП Абайской области Асет Егеубаев рассказал, кто такие дропперы и как не попасться на их методы мошенничества, сообщает Zakon.kz.

Как отмечает сотрудник полиции, дроппер – человек, которого мошенники используют для обналичивания незаконно полученных денег. Он предоставляет свои банковские данные, на которые переводят деньги, добытые преступным путем. Дроппер затем обналичивает или переводит деньги и получает за это процент.

"Схема мошенничества проста: дроппер предоставляет данные своей банковской карты, на которую поступают денежные средства, полученные преступными способами. Затем обналичивает деньги в банкомате либо переводит на другой счет и получает определенный процент со сделки. Дропперы несут ответственность и должны возмещать вред от мошеннических действий. Для получения похищенных обманных путем денежных средств граждане могут в частном порядке обратиться в гражданский суд".Асет Егеубаев

Важно: дропперы могут быть привлечены к ответственности за ущерб, нанесенный их действиями. Граждане могут обратиться в суд по статье 953 Гражданского кодекса РК для возмещения ущерба.

Егеубаев напомнил, что о всех подозрительных действиях мошенничества можно сообщить по номеру 102.

Ранее казахстанцам напомнили про важную услугу, которая поможет защититься от мошенников и ненужных долгов.

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