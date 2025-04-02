Онлайн-кредитование: что нужно знать перед оформлением

В Казахстане оформление онлайн-кредитов стало повседневной практикой благодаря их доступности, удобству и оперативности. Получить заем можно всего за несколько минут, без необходимости посещать отделение кредитора.

Однако, как и у любого финансового инструмента, у цифровых займов есть не только преимущества, но и потенциальные риски.

Какие сложности могут возникнуть у заемщиков при оформлении таких кредитов и как их избежать, рассказал Александр Терентьев, директор Департамента социальных проектов и повышения финансовой грамотности Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка.

Любой трудоспособный гражданин Казахстана может оформить онлайн-кредит, предоставив минимальный пакет документов. Данный формат особенно удобен для тех, кто не хочет тратить время на посещение банковских отделений и ожидание в очередях.

Процедура получения онлайн-кредита достаточно проста:

1. Клиент выбирает банк или микрофинансовую организацию и заполняет заявку на официальном сайте, указывая контактные данные.

2. В качестве альтернативы можно воспользоваться мобильным приложением кредитора: надо заполнить анкету, ввести данные удостоверения личности и, при необходимости, приложить выписку с банковского счета.

3. После рассмотрения заявки и ее одобрения средства зачисляются на счет заемщика в кратчайшие сроки – от нескольких минут до одного рабочего дня, в зависимости от суммы кредита и условий финансовой организации.

Виды онлайн-кредитов

В зависимости от особенностей оформления и использования онлайн-кредиты можно классифицировать на четыре основных вида:

Банковские онлайн-кредиты – оформляются через официальный сайт или мобильное приложение банка. Важно загружать приложения только из проверенных источников, таких как App Store и Google Play, чтобы избежать риска мошенничества. Установка программного обеспечения из сторонних источников может привести к утечке данных и финансовым потерям.

– оформляются через официальный сайт или мобильное приложение банка. Важно загружать приложения только из проверенных источников, таких как App Store и Google Play, чтобы избежать риска мошенничества. Установка программного обеспечения из сторонних источников может привести к утечке данных и финансовым потерям. Микрокредиты – предоставляются микрофинансовыми организациями (МФО) и оформляются полностью в онлайн-режиме. Данный вид кредитования отличается высокой доступностью, но, как правило, сопровождается более высокими процентными ставками.

– предоставляются микрофинансовыми организациями (МФО) и оформляются полностью в онлайн-режиме. Данный вид кредитования отличается высокой доступностью, но, как правило, сопровождается более высокими процентными ставками. Кредиты в интернет-магазинах – приобретение товаров в рассрочку или в кредит также относится к онлайн-кредитованию. Оформление обычно осуществляется через банковское приложение, а поскольку финансовая организация уже располагает необходимыми данными о клиенте, решение принимается в течение минуты, что делает этот процесс быстрым и удобным.

– приобретение товаров в рассрочку или в кредит также относится к онлайн-кредитованию. Оформление обычно осуществляется через банковское приложение, а поскольку финансовая организация уже располагает необходимыми данными о клиенте, решение принимается в течение минуты, что делает этот процесс быстрым и удобным. Кредитные карты – хотя данный инструмент отличается от традиционного кредитования, он также относится к категории онлайн-займов. Держатель карты получает доступ к определенному лимиту средств, которыми может оплачивать товары и услуги, а затем обязан ежемесячно пополнять карту на сумму использованных средств.

Каждый из указанных видов онлайн-кредитов имеет свои особенности, преимущества и риски. Перед оформлением займа важно тщательно изучить условия договора и оценить свою платежеспособность.

Фото: АРРФР





Преимущества и риски онлайн-кредитования

Преимущества

Быстрота и удобство – оформление кредита занимает от 10 до 30 минут, без необходимости посещать банк. Все процедуры можно выполнить дистанционно в любое удобное время.

– оформление кредита занимает от 10 до 30 минут, без необходимости посещать банк. Все процедуры можно выполнить дистанционно в любое удобное время. Минимальный пакет документов – для получения кредита достаточно ИИН, на основании которого система автоматически проверяет кредитную историю, место работы и пенсионные отчисления.

– для получения кредита достаточно ИИН, на основании которого система автоматически проверяет кредитную историю, место работы и пенсионные отчисления. Простота оформления – онлайн-заявки на кредит имеют интуитивно понятный интерфейс, а перед подписанием договора клиенту предоставляется полная информация о сроках, сумме переплаты и ежемесячных платежах.

– онлайн-заявки на кредит имеют интуитивно понятный интерфейс, а перед подписанием договора клиенту предоставляется полная информация о сроках, сумме переплаты и ежемесячных платежах. Доступность – онлайн-кредиты могут быть одобрены даже клиентам с низким кредитным рейтингом. Однако важно учитывать возможные риски и избегать обращений к нелегальным кредиторам.

– онлайн-кредиты могут быть одобрены даже клиентам с низким кредитным рейтингом. Однако важно учитывать возможные риски и избегать обращений к нелегальным кредиторам. Круглосуточная доступность – кредит можно оформить в любое время суток, включая выходные и праздничные дни.

– кредит можно оформить в любое время суток, включая выходные и праздничные дни. Широкий выбор предложений – высокая конкуренция между банками и микрофинансовыми организациями (МФО) позволяет заемщику подобрать наиболее выгодные условия.

– высокая конкуренция между банками и микрофинансовыми организациями (МФО) позволяет заемщику подобрать наиболее выгодные условия. Свободное использование средств – онлайн-кредиты можно использовать на любые цели без необходимости предоставления отчетности.

Риски и возможные недостатки

Высокие процентные ставки – быстрые онлайн-кредиты сопровождаются повышенной стоимостью за счет высоких рисков для кредитора.

– быстрые онлайн-кредиты сопровождаются повышенной стоимостью за счет высоких рисков для кредитора. Импульсивное оформление – доступность онлайн-займов может привести к необдуманным решениям, не основанным на реальной платежеспособности заемщика.

– доступность онлайн-займов может привести к необдуманным решениям, не основанным на реальной платежеспособности заемщика. Короткие сроки погашения – небольшой период кредитования увеличивает вероятность просрочек и повышает финансовую нагрузку на клиента.

– небольшой период кредитования увеличивает вероятность просрочек и повышает финансовую нагрузку на клиента. Ограниченные суммы – не все финансовые организации готовы выдавать крупные кредиты в онлайн-режиме, что может не решить финансовые потребности заемщика.

– не все финансовые организации готовы выдавать крупные кредиты в онлайн-режиме, что может не решить финансовые потребности заемщика. Риск мошенничества – важно проверять лицензию кредитной организации на официальном сайте АРРФР, чтобы избежать незаконных схем и утечки личных данных.

ВНИМАНИЕ! Перед оформлением онлайн-кредита рекомендую внимательно изучить условия договора, оценить свою платежеспособность и убедиться в надежности кредитора.

Правила безопасности при оформлении онлайн-кредитов

Обдумывайте решение перед подачей заявки

Перед тем как оформить кредит, важно тщательно оценить свою платежеспособность. Получить заем относительно просто, однако его погашение может оказаться гораздо сложнее. Взвесьте все риски, чтобы избежать ситуации, при которой долговая нагрузка становится непосильной.

Оценивайте финансовую нагрузку объективно

Даже если размер ежемесячного платежа составляет 50% от вашего дохода, это может серьезно повлиять на ваш бюджет и привести к финансовым трудностям. Рекомендуется ориентироваться на коэффициент долговой нагрузки, не превышающий 30-40% от ежемесячного дохода.

Не доверяйте громким обещаниям

Рекламные предложения с минимальными процентными ставками и крупными суммами займа зачастую являются маркетинговым инструментом. Важно самостоятельно изучать условия кредитования, уточнять все детали непосредственно у банка или микрофинансовой организации (МФО) и помнить, что любой кредит всегда сопровождается переплатой.

Формируйте финансовую подушку безопасности

Для стабильного выполнения кредитных обязательств рекомендуется иметь резервный фонд, эквивалентный сумме ежемесячных расходов за шесть месяцев. Это позволит вам своевременно погашать долг в случае потери источника дохода или возникновения непредвиденных расходов.

Погашайте кредит своевременно

Оплачивайте ежемесячные платежи заранее – за 5-7 рабочих дней до даты списания. Это позволит избежать возможных задержек, технических ошибок, начисления дополнительных комиссий и ухудшения кредитной истории. Регулярное и своевременное выполнение обязательств формирует положительный имидж заемщика, что может быть полезно при оформлении будущих кредитов.

Не игнорируйте просроченные платежи

При невозможности своевременно внести платеж необходимо сразу связаться с кредитором и сообщить о сложившейся ситуации. Игнорирование просрочек может привести к начислению штрафов, судебным разбирательствам, ухудшению кредитной истории и даже аресту банковского счета.

Внимательно изучайте кредитный договор

Перед подписанием договора следует внимательно ознакомиться со всеми условиями: процентной ставкой, сроками погашения, возможными комиссиями и дополнительными платежами. Если есть сомнения, рекомендуется обратиться к юристу для дополнительной консультации.

Онлайн-кредиты являются удобным инструментом, однако их использование требует внимательного подхода. Важно тщательно изучать условия, сравнивать предложения различных кредиторов и объективно оценивать свои финансовые возможности. Соблюдение этих рекомендаций поможет вам избежать в будущем долговой нагрузки и финансовых трудностей.