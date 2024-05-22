В Комитете по защите прав потребителей МТИ РК рассказали, как защитить себя при покупке мебели онлайн в маркетплейсе, поскольку не всегда такие покупки проходят честно, сообщает Zakon.kz.

О том, что нужно знать при покупке мебели онлайн, в Комитете рассказали на примере реального покупателя, который приобрел шкаф, а уже затем ему пришли сообщения о необходимости дополнительной платы.

"Ближе к дате доставки от продавца поступило сообщение о том, что плата за сборку данной мебели составляет 10% от стоимости мебели, а также о том, что оплата подъема без лифта будет стоить 1000 тенге за каждый поднятый этаж. Но в описании товара не указана информация о разборке мебели и об изготовителе, а также почему товар в разобранном виде не имеет инструкции для самостоятельной сборки", – говорится в сообщении.

Однако на все заданные потребителем вопросы продавцу, он не получил конкретные ответы. Затем потребитель сообщил продавцу, что в соответствии со статьей 42-4 Закона Республики Казахстан "О защите прав потребителей" он вправе обратиться к продавцу с претензией о возмещении ущерба, причиненного этими нарушениями вследствие недостатков товара (работы, услуги), и об устранении нарушений прав и законных интересов.

"Так как в случае отказа потребителя дополнительно оплачивать услугу по сборке мебели возникает риск невозможности самостоятельной сборки из-за отсутствия информации. Поэтому потребителю следует быть внимательным при совершении покупок через маркетплейсы или интернет-магазины, предварительно изучать информацию о товаре, условиях покупки и возможных дополнительных расходах. Каждый гражданин может обратиться за помощью к общественным объединениям защиты прав потребителей", – отмечают в ведомстве.