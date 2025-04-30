Добровольный запрет на оформление кредитов и микрозаймов: что важно знать казахстанцам

По данным АО "Первое кредитное бюро", на сегодняшний день уже 2 млн граждан самостоятельно воспользовались этой возможностью, подав заявку на установление добровольного запрета на оформление кредитов и микрозаймов.

Как воспользоваться сервисом "Стоп кредит" и от каких мошеннических схем он может уберечь, напомнил Александр Терентьев, директор Департамента социальных проектов и повышения финансовой грамотности Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка.

С февраля 2024 года законодательно введено право граждан устанавливать добровольный отказ от получения кредитов (сервис "Стоп кредит"). Это специальный механизм защиты, с помощью которого каждый казахстанец может самостоятельно ввести запрет на получение новых кредитов в банках и микрофинансовых организациях. Данная услуга внедрена для защиты граждан от мошеннических схем.

"Стоп кредит" – это бесплатная государственная услуга на портале eGov.kz и мобильном приложении е-GOV mobile, с помощью которой каждый гражданин может временно наложить самостоятельный запрет на выдачу кредитов и микрозаймов на свое имя без ограничений по кратности и срокам действия, то есть на неограниченное количество времени. Установить такой запрет может только сам заемщик. Также пользователь в любое время может снять установленные ограничения на получение кредитов и займов.

С 1 сентября 2024 года введены в действие законодательные поправки по обязанности банков и МФО списывать задолженность по кредиту в случае его выдачи при наличии информации в кредитной истории заемщика о добровольном отказе от кредитов. То есть, если гражданин установил добровольный отказ от получения кредита, но в этот период на него незаконно был оформлен кредит, то кредитор – банк или МФО обязаны будут списать задолженность по кредиту и микрозайму.

Фото: АРРФР

Как работает государственная услуга "Стоп кредит"?

1. Вы оформляете запрет через eGov.kz или eGov Mobile.

2. Кредитные бюро фиксируют ваше решение в базе данных.

3. Банки и микрофинансовые организации обязаны проверять наличие запрета перед одобрением кредита.

4. Если вы установили услугу "Стоп кредит", то банк или МФО автоматически откажет в выдаче займа, несмотря на вашу кредитную историю или кредитный рейтинг.

Как воспользоваться услугой "Стоп кредит"

Для того, чтобы воспользоваться услугой через смартфон необходимо:

– авторизоваться на портале eGov.kz и перейти в раздел "Таможня и налоги";

– выбрать из списка раздел "Экономика и финансы", выбрать услугу "Добровольный отказ от получения банковских займов, микрокредитов";

– заполнить необходимые поля и подписать заявку с помощью ЭЦП;

– ознакомиться с результатом услуги можно в Личном кабинете.

Также можно подключить данную услугу через компьютер:

– зайдите на сайт egov.kz с помощью ЭЦП, используя свои логин и пароль;

– на главной странице сайта выберите раздел "Сервисы" – "Добровольный отказ от получения банковских займов, микрокредитов сроком" – "Заказать услугу онлайн";

– заполните все обязательные поля и подпишите заявку посредством ЭЦП.

Для снятия ранее установленных ограничений пользователю необходимо:

– выбрать услугу "Добровольный отказ от получения банковских займов, микрокредитов";

– на вопрос "Хотите ли отписаться?" ответить "Да" и подписать заявку одним из доступных методов подписания.

От чего защищает сервис "Стоп кредит"?

1. Оформление кредита мошенниками по вашим украденным персональным данным. К примеру, вы потеряли удостоверение личности или его данные попали в руки мошенников. Они оформляют кредит в банке или МФО, пользуясь онлайн-заявками. Если у вас стоит "Стоп кредит", система не позволит выдать заем – кредитная организация автоматически откажет в оформлении.

2. Оформление займа через взломанный онлайн-банкинг. К примеру, мошенники получили доступ к вашему онлайн-банкингу (через фишинговые сайты или утекшие базы данных). Обычно они могут оформить кредит на ваше имя в пару кликов. Однако с активным "Стоп кредитом" даже взломанный аккаунт не поможет – заем не будет одобрен.

3. Мошеннические схемы с участием "псевдо-банкиров". К примеру, вам якобы звонят "из банка" и сообщают, что кто-то пытается взять кредит на ваше имя. Они убеждают вас перевести деньги или оформить кредит на себя и "перевести на безопасный счет". Если вы заранее подключили услугу "Стоп кредит", то мошенники не смогут оформить заем даже заполучив ваши данные.

4. Психологическое давление со стороны мошенников или знакомых. К примеру, вам звонит "финансовый консультант" или друг, который уговаривает взять кредит под предлогом "выгодного бизнеса". Вы не хотите этого делать, но вам сложно отказаться. Если вы подключили сервис "Стоп кредит", то он автоматически блокирует выдачу онлайн – кредитов, чтобы даже в случае давления никто не смог оформить заем на ваше имя.

Если вы не планируете брать кредит в ближайшее время, оформите самозапрет на выдачу займов через eGov.kz – это бесплатно и занимает всего пару минут. Добровольный отказ от получения кредита (сервис "Стоп кредит") сможет уберечь вас от возможных финансовых проблем, если даже ваши данные попадут в руки мошенников.

Внимание!

Отметим, что данным новшеством не преминули воспользоваться мошенники – они разработали необычную схему обмана. Злоумышленник под видом банковского сотрудника звонит потенциальной жертве и сообщает, что в данный момент на ее имя была подана заявка на оформление кредита. Звонящий задает вопрос: "Подтверждаете ли вы, что пытались оформить кредит?". Как правило, граждане отнекиваются, утверждая, что никакой заявки они не подавали. Мошенник, предвидя такой ответ, сообщает, что заявку на кредит он аннулировал, и в последующем, во избежание такой ситуации, он предлагает воспользоваться сервисом "Стоп кредит". Для этого он направляет гражданину ссылку, якобы ведущую на официальный сайт банка, где необходимо заполнить форму для установления добровольного отказа от кредита.

На самом деле данная ссылка ведет на фишинговый сайт, созданный для сбора личной и финансовой информации. Заполнив форму на этом сайте, потребители передают аферистам свои персональные данные.

ВАЖНО ЗНАТЬ! Поставить самозапрет на выдачу кредитов можно только самостоятельно в личном кабинете на портале электронного правительства или в мобильном приложении eGov, а не на сайтах банков. Поэтому не поддавайтесь на уловки мошенников и будьте предельно внимательными и осторожными, когда вас инструктируют звонящие незнакомцы и предлагают перейти по непонятным ссылкам через SMS или мессенджеры.

Кредитные мошенники всегда охотятся за персональными данными клиентов банков, микрофинансовых организаций, используя современные методы социальной инженерии и IT-технологии. Поэтому всегда соблюдайте цифровую гигиену, в том числе основные правила безопасности: