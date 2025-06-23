Мошенничество под видом услуг: как распознать

Финансовое мошенничество становится все изощреннее. Мошенники тщательно готовятся, разрабатывают многоступенчатые схемы, используют цифровые технологии, маскируются под законные структуры.

О новых схемах злоумышленников рассказал Александр Терентьев, директор Департамента социальных проектов и повышения финансовой грамотности Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка.

Мошенничество под видом медицинских и косметологических услуг

Один из наиболее тревожных трендов – мошеннические действия, маскирующиеся под легальные медицинские или косметологические услуги. Людям звонят или пишут в мессенджерах, представляясь специалистами частных клиник, диагностических центров или косметологических кабинетов. Потенциальной жертве сообщают о якобы найденных проблемах со здоровьем, предлагают пройти бесплатное обследование или срочную процедуру, внушают, что без немедленного вмешательства последствия могут быть серьезными. Иногда используются поддельные лицензии или фальшивые сайты, чтобы усилить доверие.

Особенно популярны предложения "бесплатной онлайн-диагностики", где у человека запрашивают фотографии, паспортные данные, ИИН, а затем под предлогом необходимости срочной терапии требуют перевести деньги. Также распространены случаи, когда людям продают так называемые "чудо-препараты" или косметические средства, обещающие невероятный эффект. Однако на деле продукт либо не соответствует описанию, либо вообще представляет собой пустышку, не имеющую никакого отношения к заявленным свойствам.

Почему эти схемы работают? Люди доверяют медицинским учреждениям и боятся за свое здоровье. Этим и пользуются мошенники, заставляя принимать решения в спешке и без проверки. Особенно уязвимы пожилые граждане, которые опасаются за свое самочувствие и часто не разбираются в онлайн-сервисах.

Злоумышленники могут также использовать так называемый "риск упущенной выгоды" – предлагать множество процедур в подарок или обещать огромную скидку на якобы очень дорогие изначально процедуры. Вместе с психологическим давлением "на здоровье нельзя экономить" это дает определенный эффект.

Некоторые граждане даже оформляют кредиты, чтобы оплатить такие медицинские услуги. При этом важно помнить, что банк или МФО не отвечают за качество предоставляемых услуг, а просто выдают заем на их оплату. Поэтому, если что-то пойдет не так, то отстаивать свои права придется самостоятельно в рамках гражданско-правовых отношений. А задолженность при этом все равно придется погашать.

Мошенничество с "выгодными инвестициями"

Следующий широко распространенный сценарий – инвестиционное мошенничество. Человеку предлагают вложить средства под обещания высокого дохода – от 20 до 30% в месяц. При этом злоумышленники нередко прикрываются именами известных компаний, ссылаются на "новые проекты" или даже показывают фейковые документы, якобы подтверждающие их правомочность.

Так, в Казахстане участились случаи, когда мошенники выдают себя за представителей крупных предприятий или государственных структур. Жертвам предлагают "выгодно инвестировать" в добычу полезных ископаемых, зеленую энергетику, IT-разработки или торговлю криптовалютой. Сначала просят внести небольшую сумму – например, 50-100 тыс. тенге. Потом демонстрируют "прибыль", якобы полученную за счет этих вложений. Но чтобы ее вывести, требуется доплата. И так по кругу, пока человек не осознает, что стал жертвой схемы.

Также все чаще встречаются так называемые "проекты в Telegram" – инвестиции в просмотр видео, лайки, торговлю токенами. Люди получают инструкции, создают электронные кошельки, переводят деньги в USDT или другую криптовалюту, после чего связь с проектом прерывается.

Главная опасность заключается в том, что подобные предложения выглядят убедительно и заманчиво. Мошенники создают профессиональные сайты, запускают рекламу в социальных сетях, используют терминологию и визуальный стиль официальных структур. Убедительная подача, давление сроков ("возможность только сегодня", "вход в проект ограничен") и эмоциональный посыл ("упустишь – пожалеешь") заставляют людей рисковать своими деньгами.

Бытовое мошенничество: ремонт, замена окон, сантехники и несуществующие услуги

Еще одна распространенная форма – бытовое мошенничество, связанное с оказанием различных услуг: установка пластиковых окон, входных дверей, ремонт квартир, сантехнические или электромонтажные работы. Жертвами становятся люди, которые размещают заявки на сайтах объявлений или откликаются на яркую рекламу в интернете.

Схема проста. Человеку звонят или пишут, договариваются о встрече или онлайн-заказе. Потом предлагают внести предоплату за материалы или бронирование бригады. После перевода средств исполнитель исчезает. Иногда присылают поддельные фото якобы выполненных работ, обещают "вот-вот закончить" – но тянут время и продолжают выманивать деньги.

Мошенники часто работают без договора, не предоставляют квитанции, используют неофициальные банковские счета. При попытке связаться повторно – телефон выключен, а аккаунт удален. Особенно активно такие схемы применяются в сезонных периодах – осенью, зимой, когда спрос на ремонт и теплоизоляцию возрастает.

Основной механизм, на котором строится обман, – это срочность и дешевизна. Люди хотят сэкономить и не оформляют договор, верят в скидки и бонусы, которые предлагает неизвестный исполнитель. Отсутствие официальных документов делает защиту прав в дальнейшем практически невозможной.

Здесь мошенники также могут использовать и методы запугивания, и риск упущенной выгоды. Например, сказать, что без ремонта ваше устройство или система коммуникаций очень скоро выйдут из строя и могут быть серьезные последствия – например, вы затопите соседей. Либо предлагают якобы качественные услуги по низкой цене. В опасности больше всего находятся пожилые люди или, наоборот, молодежь, которые не разбираются в сути вопроса и легко поддаются внушению. Даже если злоумышленники действительно исполнят свои обязательства, то расценки за их услуги могут быть в несколько раз выше рыночных.

Как защититься от финансового мошенничества: