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Общество

В МВД казахстанцев предупредили о новом виде мошенничества

Хакеры, кибербезопасность, мошенничество, мошенники, защита данных, взлом данных, личные данные, персональные данные, защита персональных данных, фото - Новости Zakon.kz от 16.06.2026 08:29 Фото: Zakon.kz
В Министерстве внутренних дел предупредили граждан о новой схеме мошенничества. В последнее время встречаются случаи мошенничества с использованием имен и фотографий руководителей силовых структур и правоохранительных органов, сообщает Zakon.kz.

Злоумышленники создают поддельные аккаунты в мессенджерах и соцсетях, выдавая себя за должностных лиц, бывших коллег или знакомых, и под различными предлогами просят срочно перевести или одолжить деньги.

В ведомстве настоятельно рекомендуют не доверять сообщениям с просьбами о переводе денег, даже если они поступают от имени известных вам лиц.

  • Не сообщайте посторонним SMS-коды, реквизиты банковских карт, пароли и другие персональные данные.
  • Не переходите по подозрительным ссылкам и не устанавливайте неизвестные приложения.
"При получении подобных сообщений обязательно перепроверьте информацию, связавшись с человеком по известному вам номеру телефона или через официальные каналы связи. Берегите себя и своих близких!" – отметили в МВД.

Ранее мы писали о том, что мошенники нашли новую мишень: почти 90 пенсионеров пострадали в СКО.

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Аксинья Титова
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