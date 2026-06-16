В МВД казахстанцев предупредили о новом виде мошенничества

В Министерстве внутренних дел предупредили граждан о новой схеме мошенничества. В последнее время встречаются случаи мошенничества с использованием имен и фотографий руководителей силовых структур и правоохранительных органов, сообщает Zakon.kz.

Злоумышленники создают поддельные аккаунты в мессенджерах и соцсетях, выдавая себя за должностных лиц, бывших коллег или знакомых, и под различными предлогами просят срочно перевести или одолжить деньги.

В ведомстве настоятельно рекомендуют не доверять сообщениям с просьбами о переводе денег, даже если они поступают от имени известных вам лиц.

Не сообщайте посторонним SMS-коды, реквизиты банковских карт, пароли и другие персональные данные.

Не переходите по подозрительным ссылкам и не устанавливайте неизвестные приложения.

"При получении подобных сообщений обязательно перепроверьте информацию, связавшись с человеком по известному вам номеру телефона или через официальные каналы связи. Берегите себя и своих близких!" – отметили в МВД.

Ранее мы писали о том, что мошенники нашли новую мишень: почти 90 пенсионеров пострадали в СКО.