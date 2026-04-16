События

ОПГ с участием ветеринаров ликвидировали на западе Казахстана

Корова, коровы, крупный рогатый скот, скотоводство, фермерское хозяйство, животноводство, пастбище, фото - Новости Zakon.kz от 16.04.2026 11:21 Фото: primeminister.kz
В Западном Казахстане пресечена деятельность организованной преступной группы (ОПГ), которая на протяжении длительного времени занималась хищением скота на территории региона, сообщает Zakon.kz.

Как установило следствие, в состав группы входили ветеринарные врачи.

"Они организовали схему сбыта похищенного скота, легализуя его через базы данных", – говорится в официальной публикации региональной прокуратура за 16 апреля 2026 года.

Подозреваемые уже задержаны и взяты под стражу.

"В настоящее время они сотрудничают со следствием".Прокуратура Западно-Казахстанской области

Иные сведения досудебного расследования, в соответствии со статьей 201 УПК РК, разглашению не подлежат.

Подъемные и надбавка к зарплате: как и почему профессию ветеринара хотят сделать привлекательной

9 апреля 2026 года стало известно, что в Костанае вынесли приговор по делу о хищении государственных субсидий и легализации преступных доходов. Как оказалось, группа, возглавляемая руководителем ТОО "Beef Export Group" Пархоменко, действовала при участии должностных лиц Управления сельского хозяйства, а также в сговоре с сельхозтоваропроизводителями и ветеринарными специалистами районов, организовав схему незаконного получения субсидий.

Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Человеческими органами торговала ОПГ в Казахстане
11:30, 18 октября 2023
Человеческими органами торговала ОПГ в Казахстане
ОПГ ликвидировали в Алматы: участники получили по 16 лет, организатор в розыске
11:53, 12 февраля 2026
ОПГ ликвидировали в Алматы: участники получили по 16 лет, организатор в розыске
В Алматы прикрыли лавочку ОПГ "карманников"
14:41, 10 сентября 2024
В Алматы прикрыли лавочку ОПГ "карманников"
