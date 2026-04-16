ОПГ с участием ветеринаров ликвидировали на западе Казахстана

В Западном Казахстане пресечена деятельность организованной преступной группы (ОПГ), которая на протяжении длительного времени занималась хищением скота на территории региона, сообщает Zakon.kz.

Как установило следствие, в состав группы входили ветеринарные врачи.

"Они организовали схему сбыта похищенного скота, легализуя его через базы данных", – говорится в официальной публикации региональной прокуратура за 16 апреля 2026 года.

Подозреваемые уже задержаны и взяты под стражу.

"В настоящее время они сотрудничают со следствием". Прокуратура Западно-Казахстанской области

Иные сведения досудебного расследования, в соответствии со статьей 201 УПК РК, разглашению не подлежат.

9 апреля 2026 года стало известно, что в Костанае вынесли приговор по делу о хищении государственных субсидий и легализации преступных доходов. Как оказалось, группа, возглавляемая руководителем ТОО "Beef Export Group" Пархоменко, действовала при участии должностных лиц Управления сельского хозяйства, а также в сговоре с сельхозтоваропроизводителями и ветеринарными специалистами районов, организовав схему незаконного получения субсидий.