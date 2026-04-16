ОПГ с участием ветеринаров ликвидировали на западе Казахстана
Как установило следствие, в состав группы входили ветеринарные врачи.
"Они организовали схему сбыта похищенного скота, легализуя его через базы данных", – говорится в официальной публикации региональной прокуратура за 16 апреля 2026 года.
Подозреваемые уже задержаны и взяты под стражу.
"В настоящее время они сотрудничают со следствием".Прокуратура Западно-Казахстанской области
Иные сведения досудебного расследования, в соответствии со статьей 201 УПК РК, разглашению не подлежат.
Материал по теме
9 апреля 2026 года стало известно, что в Костанае вынесли приговор по делу о хищении государственных субсидий и легализации преступных доходов. Как оказалось, группа, возглавляемая руководителем ТОО "Beef Export Group" Пархоменко, действовала при участии должностных лиц Управления сельского хозяйства, а также в сговоре с сельхозтоваропроизводителями и ветеринарными специалистами районов, организовав схему незаконного получения субсидий.