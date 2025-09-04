#АЭС в Казахстане
Мнения

Защита прав заемщиков и противодействие финансовому мошенничеству: что изменилось

передача евро, фото - Новости Zakon.kz от 04.09.2025 16:52 Фото: pexels
С каждым годом в Казахстане последовательно реализуются меры, направленные на снижение долговой нагрузки населения и усиление защиты прав заемщиков. Эти инициативы основаны на международной практике и учитывают актуальные вызовы финансового рынка.

Подробнее рассказал Александр Терентьев, директор Департамента социальных проектов и повышения финансовой грамотности Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка.

2024 год: пересмотр ставки вознаграждения по кредитам и защита от мошенничества

В июне 2024 года был принят закон, ориентированный на защиту потребителей финансовых услуг и снижение их кредитной нагрузки.

иллюстрация к теме про защиту финансов, фото - Новости Zakon.kz от 04.09.2025 16:52

Фото: АРРФР

Среди ключевых изменений:

  • с 1 июля 2024 года заемщикам с просрочкой более 90 дней запрещено оформление новых кредитов;
  • введен двухлетний мораторий (до 2026 года) на продажу проблемных кредитов коллекторам;
  • расширены полномочия омбудсменов – они рассматривают споры не только по ипотеке, но и по потребительским займам.

В части снижения долговой нагрузки пересмотрены предельные размеры ГЭСВ вознаграждения:

• по беззалоговым кредитам – снижены с 56% до 46%,

• по залоговым займам – с 40% до 35%.

Финансовое мошенничество, основанное преимущественно на методах социальной инженерии (звонки, SMS, поддельные сайты), стало одной из наиболее острых проблем последних лет.

Для повышения защиты граждан внедрены следующие меры:

  • запущена услуга добровольного отказа от кредитов через портал eGov, которой уже воспользовались более 2,7 млн граждан;
  • при онлайн-займах введена биометрическая идентификация и обязательная проверка "живости" изображения, что препятствует использованию поддельных фото и дипфейков;
  • при Национальном банке создан Антифрод-центр, к которому подключено более 200 участников. Его работа позволила предотвратить свыше 80 тыс. мошеннических операций и заблокировать почти 3 млрд тенге.

Кроме того, банки и МФО обязаны приостанавливать взыскание по кредиту, если клиент официально признан потерпевшим по делу о мошенничестве.

2025 год: дальнейшее усиление защиты

В июне 2025 года были внесены дополнительные поправки, направленные на обеспечение более высокой степени защиты заемщиков.

Основные нововведения включают:

  • с 31 августа 2025 года банки и МФО обязаны получать отдельное согласие на оформление кредита у заемщиков младше 21 года и старше 55 лет (как в отделении, так и онлайн);
  • при первом получении кредита в размере от 75 МРП в МФО и 150 МРП в банках установлено требование личного визита в отделение;
  • с 30 сентября 2025 года вводится "период охлаждения" – средства перечисляются через 24 часа после подписания договора (для кредитов в МФО свыше 75 МРП и в банках свыше 225 МРП);
  • расширен перечень оснований для внесудебного списания мошеннических кредитов, что упрощает процедуру защиты прав граждан;
  • отменены комиссии и штрафы за досрочное погашение кредитов для физических лиц.

Наряду с государственными мерами важно, чтобы сами граждане соблюдали правила финансовой безопасности:

1. Изучайте договоры до подписания – проверяйте полную стоимость кредита, ставку вознаграждения, комиссии и штрафы.

2. Не передавайте персональные данные и документы третьим лицам; избегайте перехода по сомнительным ссылкам и ввода данных карт или SMS-кодов на подозрительных сайтах.

3. Используйте цифровые механизмы защиты: оформляйте онлайн-кредиты только с биометрической идентификацией, при необходимости активируйте услугу "Стоп-кредит" через портал eGov.

4. Фиксируйте обращения при спорных ситуациях (навязывание услуг, отказ в реструктуризации, признаки мошенничества). Обращайтесь в банк, банковскому или микрофинансовому омбудсменам, сохраняя все документы и переписку.

5. Регулярно проверяйте кредитную историю в бюро кредитных историй, чтобы своевременно выявить незаконно оформленные кредиты.

Соблюдение этих правил поможет снизить риски, сохранить ваши финансы и вовремя защитить свои права.

Фото Александр Терентьев
Александр Терентьев
Директор департамента социальных проектов и повышения финансовой грамотности АРРФР
