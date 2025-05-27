Изменены правила проведения камерального контроля по госзакупкам

Приказом министра финансов от 19 мая 2025 года внесены изменения в Правила проведения камерального контроля, сообщает Zakon.kz.

В частности, уточняется, что уведомление направляется объекту государственного аудита с 8:30 до 18:00 часов, перерыв на обед с 13:00 до 14:30 часов, кроме выходных и праздничных дней, посредством веб-портала в срок не позднее пяти рабочих дней со дня выявления нарушений.

Камеральный контроль государственных закупок способом конкурса (аукциона) проводится по следующим направлениям:

первое направление:

со дня объявления конкурса до окончания срока приема замечаний в период предварительного обсуждения проекта конкурсной документации (аукционной документации);

если предварительное обсуждение проекта конкурсной документации не осуществляется – в течение пяти рабочих дней со дня размещения текста объявления об осуществлении государственных закупок способом конкурса;

второе направление:

в течение пяти рабочих дней или до окончания сроков приема заявок со дня размещения на веб-портале протокола предварительного обсуждения проекта конкурсной документации.

Указывается, что решение заказчика, организатора, единого организатора, принятое по результатам рассмотрения жалобы, может быть обжаловано в суде в соответствии с законодательством РК.

При этом обжалование решения заказчика, организатора, единого организатора в рамках административного судопроизводства не приостанавливает процедуры государственных закупок.

Порядок подачи и рассмотрения жалоб определяется главой 19 Правил осуществления государственных закупок.

При этом требования по направлению и рассмотрению жалобы посредством веб-портала не распространяются на государственные закупки с применением особого порядка.

Также в новой редакции изложены:

Перечень профилей рисков камерального контроля. Элементы камерального контроля государственных закупок и способы устранения нарушений.

Приказ вводится в действие с 3 июня 2025 года.

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