#Народный юрист
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+18°
$
511.04
581.72
6.41
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный юрист
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+18°
$
511.04
581.72
6.41
Право

Изменены правила проведения камерального контроля по госзакупкам

Госзакупки, госзакуп, государственные закупки, государственный бюджет , фото - Новости Zakon.kz от 27.05.2025 09:55 Фото: Zakon.kz
Приказом министра финансов от 19 мая 2025 года внесены изменения в Правила проведения камерального контроля, сообщает Zakon.kz.

В частности, уточняется, что уведомление направляется объекту государственного аудита с 8:30 до 18:00 часов, перерыв на обед с 13:00 до 14:30 часов, кроме выходных и праздничных дней, посредством веб-портала в срок не позднее пяти рабочих дней со дня выявления нарушений.

Камеральный контроль государственных закупок способом конкурса (аукциона) проводится по следующим направлениям:

первое направление:

  • со дня объявления конкурса до окончания срока приема замечаний в период предварительного обсуждения проекта конкурсной документации (аукционной документации);
  • если предварительное обсуждение проекта конкурсной документации не осуществляется – в течение пяти рабочих дней со дня размещения текста объявления об осуществлении государственных закупок способом конкурса;

второе направление:

  • в течение пяти рабочих дней или до окончания сроков приема заявок со дня размещения на веб-портале протокола предварительного обсуждения проекта конкурсной документации.

Указывается, что решение заказчика, организатора, единого организатора, принятое по результатам рассмотрения жалобы, может быть обжаловано в суде в соответствии с законодательством РК.

При этом обжалование решения заказчика, организатора, единого организатора в рамках административного судопроизводства не приостанавливает процедуры государственных закупок.

Порядок подачи и рассмотрения жалоб определяется главой 19 Правил осуществления государственных закупок.

При этом требования по направлению и рассмотрению жалобы посредством веб-портала не распространяются на государственные закупки с применением особого порядка.

Также в новой редакции изложены:

  1. Перечень профилей рисков камерального контроля.
  2. Элементы камерального контроля государственных закупок и способы устранения нарушений. 

Приказ вводится в действие с 3 июня 2025 года.

Ранее мы рассказали, что президент обновил состав комиссии по мониторингу за расходованием средств Нацфонда.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Читайте также
ЕЭК освободила от ввозной пошлины картофель, импортируемый в Казахстан
Право
09:42, Сегодня
ЕЭК освободила от ввозной пошлины картофель, импортируемый в Казахстан
В Казахстане создали рабочую группу для усиления информбезопасности
Право
09:15, Сегодня
В Казахстане создали рабочую группу для усиления информбезопасности
МИД утвердил правила распределения бюджета на представительские расходы
Право
16:14, 26 мая 2025
МИД утвердил правила распределения бюджета на представительские расходы
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: