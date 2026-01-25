#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
503.35
590.63
6.62
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
503.35
590.63
6.62
Мнения

Альпиниста с поврежденной ногой спасли в горах Алматы

спасательная техника, фото - Новости Zakon.kz от 25.01.2026 14:01 Фото: ДЧС Алматы
Утром 25 января 2026 года в горах Алматы спасли альпиниста, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в МЧС, мужчину спасли на пике Мынжылкы (высота 3630 метров).

В универсальное спасательное подразделение УСП-23 обратилась инструктор по альпинизму, сообщив, что один из участников группы – мужчина 59 лет – получил травму ноги и не может самостоятельно передвигаться.

"Для оказания помощи незамедлительно был направлен экипаж спасателей и реанимобиль Центра медицины катастроф, дислоцированные в УСП-23 . Спасатели оперативно добрались до пострадавшего в районе пика Мынжылкы, после чего транспортировали его в подразделение УСП-23. Там в реанимобиле мужчине была оказана первая медицинская помощь, затем он был передан бригаде скорой помощи", – сообщили в МЧС.

По информации спасателей, жизни и здоровью пострадавшего ничего не угрожает.

Ранее универсальное подразделение МЧС спасло туриста на Шымбулаке.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Читайте также
Туристку со сломанной ногой спасли в горах Алматинской области
11:34, 11 сентября 2023
Туристку со сломанной ногой спасли в горах Алматинской области
Туристку из Кувейта спасли в горах Алматы
19:41, 04 июля 2025
Туристку из Кувейта спасли в горах Алматы
Израильтянку спасли в горах Алматы
10:13, 20 сентября 2025
Израильтянку спасли в горах Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: