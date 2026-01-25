Альпиниста с поврежденной ногой спасли в горах Алматы

Утром 25 января 2026 года в горах Алматы спасли альпиниста, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в МЧС, мужчину спасли на пике Мынжылкы (высота 3630 метров).

В универсальное спасательное подразделение УСП-23 обратилась инструктор по альпинизму, сообщив, что один из участников группы – мужчина 59 лет – получил травму ноги и не может самостоятельно передвигаться.

"Для оказания помощи незамедлительно был направлен экипаж спасателей и реанимобиль Центра медицины катастроф, дислоцированные в УСП-23 . Спасатели оперативно добрались до пострадавшего в районе пика Мынжылкы, после чего транспортировали его в подразделение УСП-23. Там в реанимобиле мужчине была оказана первая медицинская помощь, затем он был передан бригаде скорой помощи", – сообщили в МЧС.

По информации спасателей, жизни и здоровью пострадавшего ничего не угрожает.

