Государство и бизнес: от контроля к партнерству

В последние годы налоговая политика Казахстана постепенно меняет подход к взаимодействию с бизнесом. Если раньше основной акцент делался преимущественно на контроль и санкции, то сегодня все более заметен курс на партнерство и поддержку предпринимательства.

Особенно это важно для микро- и малого бизнеса, который формирует основу внутренней экономики и поддерживает деловую активность в регионах.

Решение правительства Казахстана продлить на 2026 год меры налоговой поддержки для субъектов микро- и малого бизнеса стало логичным продолжением политики по снижению административной нагрузки и созданию более комфортных условий для ведения бизнеса.

Фактически речь идет о формировании новой модели отношений между государством и предпринимателями, основанной не только на контроле и штрафах, но и на доверии, возможности исправить нарушения и стимулировании добровольного исполнения налоговых обязательств.

Одной из ключевых мер стало продолжение механизма условного "чистого листа", действующего с 1 января 2026 года. Его основная цель – применение более гибких подходов в налоговом администрировании.

В ряде случаев к субъектам микро- и малого бизнеса не применяются меры камерального контроля, налоговые проверки, административное производство и судебное взыскание по обязательствам, возникшим до 1 января 2026 года.

Для предпринимателей это стало важным сигналом, государство предоставляет возможность адаптироваться к изменениям в налоговой системе без риска немедленного применения жестких санкций.

Результаты уже показывают эффективность такого подхода: 19 тысяч субъектов микро- и малого бизнеса погасили основной налоговый долг на сумму 13 млрд тенге. При этом предпринимателям списано 4,4 млрд тенге пеней и 4,9 млрд тенге штрафов.

Эти цифры подтверждают важную тенденцию – бизнес готов исполнять свои обязательства, когда государство предлагает понятные и справедливые условия. Практика показывает, что чрезмерное давление не всегда способствует росту собираемости налогов. Намного эффективнее работают механизмы, позволяющие предпринимателю сохранить устойчивость и продолжать деятельность.

Еще одним важным шагом стало решение не привлекать в 2026 году субъекты микро- и малого бизнеса к административной ответственности по отдельным нарушениям, связанным с НДС.

Речь идет, в частности, о случаях несвоевременной постановки на регистрационный учет по НДС, если объем оборота не превышает установленного законодательством порога. Кроме того, предусмотрено освобождение от ответственности по отдельным административным статьям при условии согласия с уведомлением органов государственных доходов и исполнения предъявленных требований.

Такой подход отражает переход от карательной модели к профилактической. Государство предоставляет возможность устранить нарушение без серьезных последствий, если предприниматель действует добросовестно и готов к сотрудничеству.

Не менее значимой мерой стало неначисление в течение 2026 года пеней на суммы налогов и платежей в бюджет, не уплаченные в установленные сроки. Эта мера распространяется на большинство налоговых обязательств субъектов микро- и малого бизнеса.

При этом сохраняются определенные исключения. Послабления не распространяются на налоги, удерживаемые у источника выплаты, акцизы, НДС на импорт и социальные платежи. Кроме того, начисление пеней возможно после 31 декабря 2026 года в случаях представления дополнительной отчетности либо пересмотра обязательств по результатам налогового администрирования.

Важно понимать, что налоговые послабления – это не отказ государства от контроля и не классическая налоговая амнистия. Речь идет о более гибкой и современной системе регулирования, при которой государство стремится стимулировать добровольное соблюдение законодательства, а не исключительно наказывать за нарушения.

Сегодня перед государством стоит задача не только обеспечить стабильные поступления в бюджет, но и сохранить деловую активность, стимулировать развитие предпринимательства и поддерживать занятость населения.

Продление мер поддержки на 2026 год показывает, что Казахстан делает ставку на более современную и сбалансированную налоговую политику – политику, в основе которой лежат доверие, диалог и партнерство между государством и бизнесом.