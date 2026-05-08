Хорошие новости для бизнеса: в Казахстане продлили налоговую поддержку

Правительство Казахстана продлило меры налоговой поддержки микро- и малого бизнеса на 2026 год, сообщает Zakon.kz.

Такую хорошую новость сегодня, 8 мая, объявили в пресс-службе Комитета государственных доходов (КГД) Министерства финансов (МФ) РК:

"В рамках реализации комплекса мер по обеспечению макроэкономической стабильности, снижению возможного влияния экономических реформ на предпринимательскую активность, а также созданию благоприятных условий для ведения бизнеса правительством РК принято решение о продолжении в 2026 году мер по упрощению налогового администрирования в отношении субъектов микро и малого предпринимательства".

В ведомстве напомнили, что с 1 января для данной категории бизнеса был внедрен механизм условного "чистого листа", предусматривающий применение более гибких подходов в налоговом администрировании.

Реализация указанного механизма позволила в отдельных случаях не применять в отношении субъектов микро- и малого предпринимательства меры камерального контроля, налоговые проверки, административное производство и судебное взыскание по налоговым обязательствам, возникшим до 1 января 2026 года. Это обеспечило дополнительные условия для адаптации бизнеса в период проводимых налоговых изменений.

Отмечается, что принятые меры уже дали положительный эффект. Так, в результате погашения основного налогового долга 19 тыс. субъектов микро- и малого предпринимательства на сумму 13 млрд тенге произведено списание пеней на сумму 4,4 млрд тенге, штрафов – на 4,9 млрд тенге.

"С учетом положительных результатов правительством Казахстана принято решение продолжить в течение 2026 года работу по снижению административной нагрузки на бизнес. В частности, в 2026 году субъекты микро- и малого предпринимательства не будут привлекаться к административной ответственности по отдельным нарушениям, связанным с налогом на добавленную стоимость (НДС)". Пресс-служба КГД

Речь, как уточнили в комитете, идет о следующих случаях:

За совершение с 1 января по 31 декабря 2026 года оборота за период не постановки на учет в качестве плательщика налога на добавленную стоимость, который не превышает 1000-кратный размер месячных расчетных показателей от предельного порога оборота. За административные правонарушения, предусмотренные ч. 3 ст. 269 и ч. 5 ст. 275 КоАП РК, совершенные в период с 1 января по 31 декабря 2026 года, при условии согласия с уведомлением органов государственных доходов о постановке на регистрационный учет по НДС и исполнения требований, указанных в таком уведомлении.

"Реализуемые меры направлены на дальнейшее формирование устойчивой экономической модели, основанной на доверии, открытом диалоге и партнерстве между государством и бизнесом". Пресс-служба КГД

4 мая 2026 года КГД обратился с важным предупреждением к налогоплательщикам Казахстана из-за массовых уведомлений по налогу на добавленную стоимость (НДС).