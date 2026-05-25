Лето в интернете: какие опасности могут поджидать детей в играх и соцсетях

Сегодня во всех школах Казахстана прозвенел последний звонок, а для миллионов школьников началась долгожданная пора летних каникул.

Однако вместе со свободным временем и отдыхом у детей резко возрастает и время, проведенное в интернете: в онлайн-играх, соцсетях, мессенджерах и видеоплатформах. Именно в этот период особенно активизируются и кибермошенники, для которых летние каникулы давно стали отдельным "сезоном" цифровых атак на детей и подростков.

Подробнее рассказал Александр Терентьев, директор Департамента социальных проектов и повышения финансовой грамотности Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка.

Игровые бонусы и ловушки в онлайн-играх

Одной из основных зон риска остаются онлайн-игры. Именно там дети и подростки чаще всего впервые сталкиваются с мошенническими схемами.

Как правило, схема выглядит безобидно. Ребенку пишет пользователь с привлекательным профилем и предлагает "подарок": игровую валюту, редкий предмет, прокачанный аккаунт, Battle Pass или доступ к закрытым возможностям игры. Иногда злоумышленники маскируются под популярных стримеров, администраторов игровых платформ или даже знакомых игроков.

Далее ребенку отправляют ссылку, предлагают пройти авторизацию или ввести код и пароль. Подросток уверен, что получает бонус, однако фактически передает мошенникам доступ к своему аккаунту.

Социальные сети и опасные ссылки

Если взрослые чаще становятся жертвами мошенников из-за страха и давления, то дети и подростки из-за любопытства. Сообщения вроде: "Это ты на фото?". "Смотри, что про тебя выложили" или "Ты попал в видео" ежедневно распространяются через мессенджеры и социальные сети. Особенно активно такие схемы работают летом, когда дети чаще знакомятся онлайн и добавляют новых пользователей в друзья.

Поддельные ссылки ведут на фишинговые сайты, внешне практически не отличающиеся от настоящих сервисов. Ребенок вводит логин и пароль, после чего аккаунт оказывается под контролем злоумышленников.

После взлома начинается следующая стадия мошенничества: от имени подростка друзьям и знакомым рассылаются просьбы занять деньги, проголосовать в конкурсе или перейти по вредоносной ссылке. Именно потому, что сообщение приходит "от знакомого человека", уровень доверия к нему значительно выше.

Интернет-знакомства как инструмент манипуляции

Все чаще мошеннические схемы строятся не только на технологиях, но и на психологическом воздействии. Во время каникул подростки проводят больше времени в интернете и легче идут на контакт. Этим активно пользуются злоумышленники. Они могут неделями выстраивать доверительное общение с ребенком: обсуждать музыку, игры, фильмы, школу или повседневную жизнь. В результате у подростка создается ощущение настоящей дружбы.

Позже появляются просьбы: помочь зарегистрироваться, отправить код из SMS, временно передать аккаунт, подтвердить операцию или перевести небольшую сумму денег.

Опасность заключается в том, что дети зачастую не воспринимают интернет-общение как потенциально рискованное. Для них цифровое общение – это такая же дружба, только через экран смартфона.

Именно поэтому злоумышленники все чаще используют доверие и эмоциональную привязанность как главный инструмент воздействия.

Фальшивые розыгрыши и "подарки от блогеров"

Летом также увеличивается количество фейковых конкурсов, псевдорозыгрышей и "подарков подписчикам", особенно в TikTok, Telegram и Instagram. "Вы выиграли смартфон", "Получите сертификат", "Подарок для подписчиков" – подобные сообщения активно распространяются среди подростков.

Обычно ребенка просят перейти по ссылке, заполнить анкету или оплатить "доставку" приза. Суммы чаще всего небольшие – несколько сотен или тысяч тенге. Именно поэтому многие дети не воспринимают происходящее как серьезную угрозу и даже не рассказывают о случившемся родителям. Чтобы вызвать доверие, мошенники используют логотипы известных брендов, изображения популярных блогеров и поддельные комментарии "победителей".

На практике последствия таких действий могут быть гораздо серьезнее, чем кажется на первый взгляд: от потери денег до передачи персональных данных и доступа к аккаунтам.

"Легкий заработок" и вовлечение подростков в незаконные схемы

Еще одна опасная тенденция последних лет – вовлечение подростков в незаконные финансовые схемы. Летом многие школьники хотят иметь собственные деньги и ищут подработку. Этим пользуются злоумышленники, предлагая "легкий заработок": принять перевод на карту, оформить банковскую карту "для работы", зарегистрировать аккаунт или помочь с финансовыми операциями.

На практике через такие счета могут проходить денежные средства, полученные преступным путем. При этом сам подросток может даже не осознавать, что становится участником незаконной схемы.

Подобные предложения особенно опасны именно в период каникул, когда дети стремятся к финансовой самостоятельности, но еще не способны полноценно оценивать возможные последствия.

Что могут сделать родители

Полностью исключить цифровые риски невозможно, однако значительно снизить их вполне реально. Для этого важно заранее обсудить с ребенком базовые правила цифровой безопасности:

никогда не вводить данные банковской карты без взрослых;

не сообщать SMS-коды даже друзьям и знакомым;

не переходить по подозрительным ссылкам;

использовать двухфакторную аутентификацию для почты, игр и соцсетей;

не хранить банковские данные в открытом доступе на устройствах;

обсуждать новые схемы мошенничества спокойно, без запугивания;

объяснить, что любые "секреты" в интернете могут привести к серьезным последствиям.

И, пожалуй, одно из самых важных правил: ребенок не должен бояться рассказать взрослым о своей ошибке.

Во многих случаях мошенники добиваются успеха не благодаря технологиям, а из-за растерянности, страха и молчания. Именно поэтому цифровая безопасность сегодня становится такой же базовой привычкой, как правила дорожного движения или элементарные меры предосторожности в повседневной жизни.