В школах Алматы завершился учебный год для 357 тыс. учащихся

В Алматы официально завершился 2025–2026 учебный год. Для 357 222 школьников, обучавшихся в 360 школах города, начались летние каникулы.

Как сообщили в управлении образования Алматы, учебный год завершился единым классным часом "Білімім – Отаныма" в рамках программы "Адал азамат", а для выпускников прошли торжественные линейки "Мектебім, саған мың алғыс!".

В этом году выпускниками 9-х и 11-х классов стали 51 391 школьник. Из 30 411 девятиклассников порядка 11 тыс. планируют продолжить обучение в колледжах.

Аттестаты об общем среднем образовании получат 20 980 выпускников 11-х классов, из них 17 493 — учащиеся государственных школ и 3 487 — частных. На знак "Алтын белгі" претендуют 799 выпускников.

Итоговая аттестация пройдет с 29 мая по 15 июня, а вручение аттестатов состоится 18 июня.

Руководитель управления образования Алматы Сакен Аралбаев подчеркнул, что особое внимание уделяется безопасности и соблюдению требований при проведении выпускных мероприятий.

"Мы сделаем все, чтобы этот день запомнился ребятам только светлыми моментами. Поэтому особое внимание уделяем запрету на любые незаконные сборы средств. Никаких аниматоров, застолий и автокортежей. Школы должны работать для детей, а не кошельков родителей. Все мероприятия пройдут в стенах школ, с усиленным дежурством и в полной безопасности", — отметил Сакен Аралбаев.

Как сообщили в управлении, уходящий учебный год стал одним из самых результативных по числу побед школьников на олимпиадах и научных конкурсах. Более 160 тыс. учащихся приняли участие в научных и творческих состязаниях, завоевав свыше 2,7 тыс. наград.

Сборная Алматы 24-й год подряд признана лучшей олимпиадной командой страны в естественно-математическом направлении.

На международных соревнованиях школьники Алматы завоевали 99 медалей, в том числе на European Mathematical Olympiad в Литве, I-FEST² в Тунисе и чемпионате FIRST Championship в США.

Продолжилось и развитие образовательной инфраструктуры. В 2025–2026 учебном году введены в эксплуатацию 37 объектов образования, что позволило создать порядка 40 тыс. новых мест.

В рамках национального проекта "Келешек мектептері" открыто 20 школ на 34 200 мест. Кроме того, построены новые школы, пристройки к действующим учебным заведениям и государственные детские сады.

"Наша задача — не просто убрать вторую смену, а дать детям принципиально иной уровень образования. Новые школы с STEM-лабораториями, робототехникой и искусственным интеллектом, обновленный колледж телекоммуникаций и современные центры творчества "Самғау" и "Шабыт" — это ответ на запросы современных родителей и будущего рынка труда. Особое внимание мы уделяем инклюзии и детям-сиротам: комплекс "Жанұя" полностью модернизирован", — подчеркнул Сакен Аралбаев.

Также в управлении сообщили, что для школьников на летний период подготовлены рекомендации по чтению и просмотру фильмов в рамках проекта "Балалар кітапханасы", а с родителями будут проведены дополнительные разъяснительные встречи по вопросам безопасности детей.