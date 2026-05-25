#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+24°
$
470.8
545.99
6.6
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+24°
$
470.8
545.99
6.6
Общество

В школах Алматы завершился учебный год для 357 тыс. учащихся

В школах Алматы завершился учебный год, фото - Новости Zakon.kz от 25.05.2026 17:03 Фото: акимат города Алматы
В Алматы официально завершился 2025–2026 учебный год. Для 357 222 школьников, обучавшихся в 360 школах города, начались летние каникулы.

Как сообщили в управлении образования Алматы, учебный год завершился единым классным часом "Білімім – Отаныма" в рамках программы "Адал азамат", а для выпускников прошли торжественные линейки "Мектебім, саған мың алғыс!".

В этом году выпускниками 9-х и 11-х классов стали 51 391 школьник. Из 30 411 девятиклассников порядка 11 тыс. планируют продолжить обучение в колледжах.

В школах Алматы завершился учебный год, фото - Новости Zakon.kz от 25.05.2026 17:03

Фото: акимат города Алматы

Аттестаты об общем среднем образовании получат 20 980 выпускников 11-х классов, из них 17 493 — учащиеся государственных школ и 3 487 — частных. На знак "Алтын белгі" претендуют 799 выпускников.

Итоговая аттестация пройдет с 29 мая по 15 июня, а вручение аттестатов состоится 18 июня.

Руководитель управления образования Алматы Сакен Аралбаев подчеркнул, что особое внимание уделяется безопасности и соблюдению требований при проведении выпускных мероприятий.

В школах Алматы завершился учебный год, фото - Новости Zakon.kz от 25.05.2026 17:03

Фото: акимат города Алматы

"Мы сделаем все, чтобы этот день запомнился ребятам только светлыми моментами. Поэтому особое внимание уделяем запрету на любые незаконные сборы средств. Никаких аниматоров, застолий и автокортежей. Школы должны работать для детей, а не кошельков родителей. Все мероприятия пройдут в стенах школ, с усиленным дежурством и в полной безопасности", — отметил Сакен Аралбаев.

Как сообщили в управлении, уходящий учебный год стал одним из самых результативных по числу побед школьников на олимпиадах и научных конкурсах. Более 160 тыс. учащихся приняли участие в научных и творческих состязаниях, завоевав свыше 2,7 тыс. наград.

Сборная Алматы 24-й год подряд признана лучшей олимпиадной командой страны в естественно-математическом направлении.

В школах Алматы завершился учебный год, фото - Новости Zakon.kz от 25.05.2026 17:03

Фото: акимат города Алматы

На международных соревнованиях школьники Алматы завоевали 99 медалей, в том числе на European Mathematical Olympiad в Литве, I-FEST² в Тунисе и чемпионате FIRST Championship в США.

Продолжилось и развитие образовательной инфраструктуры. В 2025–2026 учебном году введены в эксплуатацию 37 объектов образования, что позволило создать порядка 40 тыс. новых мест.

В рамках национального проекта "Келешек мектептері" открыто 20 школ на 34 200 мест. Кроме того, построены новые школы, пристройки к действующим учебным заведениям и государственные детские сады.

"Наша задача — не просто убрать вторую смену, а дать детям принципиально иной уровень образования. Новые школы с STEM-лабораториями, робототехникой и искусственным интеллектом, обновленный колледж телекоммуникаций и современные центры творчества "Самғау" и "Шабыт" — это ответ на запросы современных родителей и будущего рынка труда. Особое внимание мы уделяем инклюзии и детям-сиротам: комплекс "Жанұя" полностью модернизирован", — подчеркнул Сакен Аралбаев.
Как сообщили в управлении, уходящий учебный год стал одним из самых результативных по числу побед школьников на олимпиадах и научных конкурсах. Более 160 тыс. учащихся приняли участие в научных и творческих состязаниях, завоевав свыше 2,7 тыс. наград. Сборная Алматы 24-й год подряд признана лучшей олимпиадной командой страны в естественно-математическом направлении., фото - Новости Zakon.kz от 25.05.2026 17:03

Фото: акимат города Алматы

Также в управлении сообщили, что для школьников на летний период подготовлены рекомендации по чтению и просмотру фильмов в рамках проекта "Балалар кітапханасы", а с родителями будут проведены дополнительные разъяснительные встречи по вопросам безопасности детей.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Айсулу Омарова
Читайте также
обучение
21:05, 25 августа 2023
Минпросвещения предложило новые сроки учебного года и каникул в школах
Первоклассники, первый класс, школьники, ученики младших классов, начальные классы, школа, 1 сентября, первое сентября, школьная линейка, День знаний, первый звонок
10:51, 14 августа 2025
Сроки учебного года и каникул школьников утвердили в Казахстане
Школьный учитель, учитель, педагог, школьный преподаватель, школа, школьники, ученики
12:37, 12 августа 2025
Минпросвещения ответило, почему не продлевают учебный год в школах
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Амангельды в финале ЧА в Дананге
16:25, Сегодня
Казахстанский "вольник" Амангельды проиграл в финале чемпионата Азии по борьбе
Чесноков может вернуться в &quot;Тобыл&quot;
16:09, Сегодня
"Тобыл" хочет вернуть Ислама Чеснокова из "Хартса"
Александр Шевченко
15:48, Сегодня
Александр Шевченко проиграл 21-летнему американцу в первом круге "Ролан Гаррос"
&quot;Ордабасы&quot; готовит трансферы
15:35, Сегодня
"Ордабасы" готовит трансферы для углубления состава команды
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: