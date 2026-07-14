Почему административная амнистия – это не прощение всех нарушений

Когда в обществе звучит слово "амнистия", многие воспринимают его одинаково, то есть государство решило простить нарушителей. На самом деле это далеко не так.

Административная амнистия – это не отмена ответственности и не отказ от принципа законности. Это возможность проявить гуманность там, где это оправдано, сохранив при этом ответственность за нарушения, которые причиняют реальный ущерб государству и обществу.

Именно такой подход заложен в Законе "Об амнистии в связи с принятием новой Конституции Республики Казахстан", который уже одобрен Сенатом Парламента.

Сегодня важно объяснить, что изменится после вступления закона в силу и почему амнистия касается не всех.

Амнистия – это второй шанс, а не освобождение от обязанностей. Каждый человек может ошибиться. Иногда административное нарушение становится следствием невнимательности, незнания или сложных жизненных обстоятельств.

В таких случаях государство может сделать шаг навстречу. Именно поэтому административная амнистия предусматривает освобождение от административного взыскания в виде штрафа для граждан Казахстана, индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов, частных судебных исполнителей, адвокатов и юридических консультантов.

Но это вовсе не означает, что любые нарушения автоматически будут прощены.

Есть принципиальная граница, которую государство не может переступать.

В Комитет государственных доходов часто поступают вопросы: "Если объявляется амнистия, почему она не распространяется на некоторые налоговые правонарушения?"

Ответ достаточно простой. Представьте двух предпринимателей. Один честно отражает все доходы, своевременно платит налоги и конкурирует на рынке на равных условиях.

Другой сознательно скрывает часть выручки, занижает налоги или вовсе уклоняется от их уплаты. За счет этого он получает необоснованное преимущество перед теми, кто работает открыто.

Если государство просто простит такие нарушения, это будет несправедливо прежде всего по отношению к добросовестному бизнесу.

Именно поэтому административная амнистия не распространяется на правонарушения, связанные с сокрытием объектов налогообложения, уклонением от уплаты начисленных налогов и других обязательных платежей, а также с занижением налоговых обязательств.

Это не формальные нарушения. Они напрямую влияют на поступления в бюджет, из которого финансируются школы, больницы, строительство дорог, социальные выплаты и другие государственные программы.

При этом нельзя сказать, что государство не идет навстречу предпринимателям. Наоборот, в этом году уже был реализован механизм условного "чистого листа" для субъектов микро- и малого бизнеса.

Напомню, что его идея была простой: предприниматель полностью погашает основной налоговый долг, а государство списывает начисленные пени и штрафы.

Государство готово поддерживать тех, кто хочет работать честно и исправить допущенные нарушения.

По предварительным расчетам Министерства финансов, административная амнистия может затронуть чуть более 2 тысяч человек на общую сумму порядка 300 млн тенге.

Из них 448 физические лица и 1 930 индивидуальные предприниматели.

Работа органов государственных доходов – это не только контроль. Не менее важная задача – создавать понятные и справедливые правила, при которых большинство граждан и предпринимателей добровольно исполняют свои обязательства.

Именно поэтому государственная политика сегодня строится на двух принципах.

Первый – поддерживать тех, кто готов исправить свои ошибки и работать в правовом поле.

Второй – сохранять ответственность за умышленные нарушения, которые наносят ущерб экономике страны и нарушают принципы честной конкуренции.

Административная амнистия – это не отказ от ответственности. Это инструмент, позволяющий проявить гуманность там, где это возможно, не поступаясь принципом справедливости.