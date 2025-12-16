Почему на холоде постоянно течет из носа и нужно ли это лечить
Как объяснил оториноларинголог Игорь Маневич порталу doctorpiter.ru, речь идет о физиологической реакции организма – холодовом вазомоторном рините.
"Жидкость, выделяющаяся из носа при переохлаждении, на самом деле не является патологическим отделяемым, как при вирусной или бактериальной инфекции. Это серозный секрет, который вырабатывает слизистая оболочка носа в ответ на резкий перепад температур".
При вдыхании холодного воздуха сосуды слизистой сначала сужаются, а после возвращения в тепло резко расширяются. Из-за этого повышается проницаемость капилляров, и жидкость попадает в носовые ходы. Так организм увлажняет и согревает воздух, защищая дыхательные пути. Это не болезнь, и лечить такое состояние не нужно.
Однако врач советует обратиться к лор-врачу, если:
- выделения не проходят 1-2 часа после возвращения в тепло или становятся густыми, желто-зелеными, с кровью;
- появляются зуд, частое чихание, заложенность носа или слезотечение – это может быть аллергия;
- возникают головные боли, давление в области пазух, снижается обоняние.
"Хотя истинная аллергия на холод встречается редко, она действительно может проявляться ринореей, отеком кожи и конъюнктивитом".
Для профилактики врач рекомендует увлажняющие спреи с морской водой, дыхание через нос и защиту лица шарфом.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.
