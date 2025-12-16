#Казахстан в сравнении
Советы

Почему на холоде постоянно течет из носа и нужно ли это лечить

, фото - Новости Zakon.kz от 16.12.2025 16:36
Зимой многие замечают: стоит выйти на улицу или вернуться с мороза – из носа начинает течь, даже если человек полностью здоров. Это часто принимают за насморк, но на самом деле причина другая, сообщает Zakon.kz.

Как объяснил оториноларинголог Игорь Маневич порталу doctorpiter.ru, речь идет о физиологической реакции организма – холодовом вазомоторном рините.

"Жидкость, выделяющаяся из носа при переохлаждении, на самом деле не является патологическим отделяемым, как при вирусной или бактериальной инфекции. Это серозный секрет, который вырабатывает слизистая оболочка носа в ответ на резкий перепад температур".

При вдыхании холодного воздуха сосуды слизистой сначала сужаются, а после возвращения в тепло резко расширяются. Из-за этого повышается проницаемость капилляров, и жидкость попадает в носовые ходы. Так организм увлажняет и согревает воздух, защищая дыхательные пути. Это не болезнь, и лечить такое состояние не нужно.

Однако врач советует обратиться к лор-врачу, если:

  • выделения не проходят 1-2 часа после возвращения в тепло или становятся густыми, желто-зелеными, с кровью;
  • появляются зуд, частое чихание, заложенность носа или слезотечение – это может быть аллергия;
  • возникают головные боли, давление в области пазух, снижается обоняние.
"Хотя истинная аллергия на холод встречается редко, она действительно может проявляться ринореей, отеком кожи и конъюнктивитом".

Для профилактики врач рекомендует увлажняющие спреи с морской водой, дыхание через нос и защиту лица шарфом.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Ранее Zakon.kz писал о том, как выбрать качественную красную икру к новогоднему застолью.

