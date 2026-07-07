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Право

От штрафов за какие нарушения ПДД в связи с амнистией освободят, а за какие – нет

Центр оперативного управления департамента полиции, сотрудники полиции, видеонаблюдение, полиция, полицейские, ЦОУ, фото - Новости Zakon.kz от 07.07.2026 17:00 Фото: akorda.kz
2 июля 2026 года в Казахстане стартовала амнистия, в том числе – административная. Пожалуй, чаще всего граждане сталкиваются со штрафами за нарушение правил дорожного движения. Zakon.kz объясняет, за какие нарушения ПДД казахстанцев простят, а где придется отвечать, несмотря на амнистию.

Для начала обратим внимание на главные принципы, которые установлены Законом РК от 1 июля 2026 года № 329-VIII "Об амнистии в связи с принятием новой Конституции РК".

Во-первых, амнистия за административные правонарушения распространяется только на те статьи КоАП и их части, в которых в качестве санкции указан штраф. Есть ведь и другие виды административных взысканий, например, арест или лишение специального права (в данном случае права управления ТС, все же виды перечислены в статье 41 КоАП). Так вот, в случае их применения прощения ждать не следует.

Приведем в качестве примера статью 606 КоАП "Нарушение участником дорожного движения ПДД, повлекшее создание аварийной обстановки". В части 1 данной статьи в качестве санкции фигурирует штраф в размере 10 МРП, а значит, нарушитель в связи с амнистией освобождается от его уплаты.

Но в случае повтора в течение года (часть 2) санкция меняется на лишение водительских прав на 6 месяцев. Следовательно, часть 2 вне амнистии.

Второй важный принцип – действие амнистии не распространяется на лиц, на которых административное взыскание наложено судами, а не в рамках подведомственности уполномоченными органами (например, органами внутренних дел).

Здесь возьмем для примера статью 596 КоАП "Нарушение правил расположения ТС на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона". Дело в том, что дела по частям 1, 2, 4 и 5 этой статьи рассматривает полиция, тогда как части 3, 3-1 и 4-1 (связанные с выездом на встречную полосу движения) – суды.

Поэтому по статье 596 КоАП следующий расклад:

  • по частям 1 и 2 – амнистия;
  • по частям 3, 3-1, 4-1 – амнистии нет из-за того, что кейсы находятся в ведении судов;
  • по частям 4 и 5 – амнистия не применяется, потому что об этом прямо говорится в пп. 2) статьи 8 Закона РК "Об амнистии в связи с принятием новой Конституции РК", где приводится соответствующий и весьма объемный список исключений.

Третье важное правило – амнистия касается только физических лиц, к которым данный закон относит граждан РК, субъектов предпринимательства (ИП), частных нотариусов и судебных исполнителей, адвокатов и юридических консультантов.

И наконец, еще одно условие, определяющее временной период, на который действует амнистия. От уплаты штрафа освобождаются те нарушители, которые не уплатили его на день вступления в силу Закона РК "Об амнистии в связи с принятием новой Конституции РК", а именно на 2 июля 2026 года (или оплатили частично – и тогда амнистия освобождает от неоплаченного остатка).

При этом процесс освобождения от штрафов автоматизирован, по срокам же амнистия должна быть проведена в течение 6 месяцев, считая от обозначенной выше даты.

Теперь же обратимся к конкретным статьям КоАП, посвященным нарушениям ПДД. Почти все они располагаются в главе 30 "Административные правонарушения на транспорте, в дорожном хозяйстве", но по вышеизложенным причинам мы будем говорить лишь о тех статьях, которые касаются непосредственно водителей транспортных средств и других участников дорожного движения.

Итак, подлежат амнистии нарушения ПДД по следующим статьям КоАП:

  • 230 (часть 2) – незаключение договора обязательного страхования (гражданско-правовой ответственности владельцев автотранспорта);
  • 590 – нарушение правил эксплуатации ТС (кроме части 10 – повтор в течение года, исключающий амнистию; обращаем внимание, что аналогичное исключение – за повторное правонарушение – действует и для ряда статей, приведенных ниже);
  • 591 – пользование водителем при управлении ИС телефоном либо радиостанцией (кроме части 2);
  • 593 – несоблюдение требований по перевозке пассажиров и грузов, пользование ремнями безопасности или мотошлемами, предусмотренных ПДД (кроме части 3);
  • 594 – нарушение правил проезда перекрестков или пересечение проезжей части дороги (кроме частей 4 и 5);
  • 595 – нарушение правил маневрирования (кроме части 4);
  • 597 – нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств (кроме частей 4-2, 5, 5-1 и 6);
  • 598 – непредоставление преимущества в движении ТС оперативных и специальных служб с включенными специальными световыми и звуковыми сигналами (только часть 1, поскольку дела, квалифицированные частью 2 за повтор, рассматриваются судами);
  • 600 – непредоставление преимущества в движении пешеходам или иным участникам дорожного движения (кроме части 2);
  • 601 – несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги (кроме части 2);
  • 602 – нарушение водителями транспортных средств правил пользования внешними световыми приборами и (или) звуковыми сигналами, применения аварийной сигнализации (кроме части 3);
  • 603 – нарушение правил установки на транспортном средстве устройств для подачи специальных световых и (или) звуковых сигналов либо незаконное нанесение специальных цветографических схем автомобилей оперативных и специальных служб (кроме части 3);
  • 612 – управление ТС лицом без документов и не имеющим права управления (кроме частей 4, 5 и 6);
  • 614 – создание препятствий для движения ТС;
  • 620 – нарушение иных требований, предъявляемых к участникам дорожного движения (речь только о части 2, поскольку часть 1 предусматривает в качестве санкции предупреждение).

Об особенностях статей 596 и 606 КоАП говорилось выше. Также в список подлежащих амнистии правонарушений следует добавить оставление водителем салона ТС без разрешения в случае его остановки инспектором, а равно невыполнение требований о выходе (часть 12 статьи 613 КоАП). Кроме того, сюда надо включить нарушение правил движения пешеходами и иными участниками дорожного движения (часть 1 статьи 615 КоАП) и нахождение пассажира вне кабины ТС при его движении (часть 5 статьи 615 КоАП).

На остальные части статьи 615 КоАП амнистия не распространяется. Как, подчеркнем еще раз, и за повторные правонарушения из приведенного выше списка. И тут мы плавно переходим к другому перечню – статей в КоАП за нарушение ПДД, отвечать за которые придется, несмотря на начавшуюся амнистию. Это:

  • статья 592 – превышение установленной скорости движения;
  • статья 599 – проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика;
  • статья 607 – нарушение правил проезда железнодорожных переездов;
  • статья 608 – управление ТС водителем, находящимся в состоянии опьянения;
  • статья 610 – нарушение водителями ПДД, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение ТС или иного имущества;
  • статья 611 – невыполнение водителем обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием;
  • статья 613 (за исключением части 12) – невыполнение законных требований сотрудника полиции: об остановке, о прохождении освидетельствования на состояние алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения.

Ранее Zakon.kz публиковал материал о том, по каким статьям могут рассчитывать на амнистию лица, совершившие нарушения в области налогообложения. Еще раз напоминаем, что на портале "Правмедиа" 8 июля 2026 года в 15:00 состоится эфир, который будет посвящен применению амнистии относительно штрафов за нарушения в сфере налогообложения. Спикером выступит руководитель Юридического управления КГД МФ РК Диас Ахметов. Вот ссылка, по которой можно пройти для получения расширенной информации.

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Фото Андрей Губенко
Андрей Губенко
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