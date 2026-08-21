Современная юстиция: защита прав, доступность и цифровизация

2026 год стал важным этапом в развитии нашей страны. С 1 июля текущего года вступила в силу новая Конституция Республики Казахстан. В ее основе – человек, его достоинство, права, свободы и возможности для реализации своего потенциала.

Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев неоднократно подчеркивал, что задача государственных органов – создавать условия для улучшения жизни граждан, защиты их законных интересов и повышения эффективности государственных институтов. Для Министерства юстиции это означает последовательную работу над тем, чтобы правовые механизмы были понятными и доступными для граждан, а взаимодействие с государством – максимально простым и прозрачным.

Одним из важных направлений этой работы стала защита интеллектуальной собственности. Впервые на конституционном уровне закреплена защита прав интеллектуальной собственности. Это особенно важно в условиях развития науки, инноваций, творчества и экономики знаний.

За каждой такой нормой стоит конкретный человек – изобретатель, автор, композитор, исполнитель, ученый. Человек, который своим трудом создает новый продукт, произведение или технологию, должен быть уверен, что его исключительные права на результат интеллектуальной деятельности надежно защищены и что он может получать от него законную отдачу.

Поэтому мы не ограничились закреплением соответствующей гарантии в Конституции. Важно было создать реальный механизм прозрачности и контроля за тем, как используются результаты интеллектуального труда и как авторам выплачивается причитающееся им вознаграждение.

В сфере коллективного управления авторскими и смежными правами сохранялись вопросы прозрачности деятельности соответствующих организаций. Авторы и иные правообладатели не всегда располагали полной информацией об использовании их произведений, порядке распределения и выплате вознаграждения.

Именно поэтому мы приступили к созданию Единой цифровой платформы в сфере коллективного управления правами. Она объединяет авторов, правообладателей, пользователей и организации по коллективному управлению правами в едином цифровом пространстве.

Платформа должна обеспечить прозрачность всего процесса – от заключения договора с автором или правообладателем до распределения и выплаты авторского вознаграждения. Таким образом, речь идет не просто о переводе отдельных процедур в электронный формат. Создается система, которая позволит видеть необходимую информацию и обеспечить большую открытость деятельности организаций по коллективному управлению правами.

Для нас цифровизация в этой сфере – не самоцель. Ее смысл заключается в том, чтобы человек понимал, как используется результат его труда, каким образом формируется и распределяется вознаграждение и мог быть уверен в прозрачности системы.

Такой же подход мы применяем и в других сферах, непосредственно связанных с защитой законных интересов граждан. Одно из наиболее важных направлений здесь – исполнительное производство.

Исполнение судебного решения – это завершающий этап восстановления нарушенных прав и законных интересов граждан, бизнеса и государства. Для гражданина важно не только получить решение суда, но и добиться его реального исполнения.

Особенно чувствительными являются производства по взысканию алиментов, задолженности, а также вопросы применения арестов и иных мер принудительного исполнения. Именно поэтому мы последовательно переводим исполнительное производство в цифровой формат.

С момента запуска в августе 2024 года цифрового судебного исполнителя возбуждено более 2,5 млн дел на сумму свыше 55 млрд тенге, из которых исполнено более 814 тыс. дел на сумму свыше 17 млрд тенге.

При этом цифровизация дает и конкретный экономический эффект для граждан. Благодаря цифровому судебному исполнителю граждане условно сэкономили свыше 4,2 млрд тенге. Ранее при таких производствах частными судебными исполнителями удерживалось до 25 процентов от суммы взыскания в качестве вознаграждения. Сегодня процесс автоматизирован, и дополнительная финансовая нагрузка для граждан отсутствует.

Для гражданина важно не только исполнение решения, но и возможность понимать, что происходит с его исполнительным производством.

Именно поэтому 1 июля 2025 года введен в эксплуатацию модуль "Кабинет сторон", интегрированный с мобильным приложением AdiletGov. Он позволяет участникам исполнительного производства получать необходимую информацию и взаимодействовать с судебным исполнителем в цифровом формате.

С момента запуска через сервис поступило 63 тыс. обращений граждан, из которых лишь 9,4 процента были обжалованы в органы юстиции и региональные палаты. Параллельно внедрен "Цифровой ассистент", который автоматически формирует план действий по каждому исполнительному производству и позволяет контролировать полноту и своевременность действий судебного исполнителя.

24 июня текущего года главой государства Касымом-Жомартом Кемелевичем Токаевым подписан Закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования исполнительного производства" (далее – закон).

Законом предусматривается увеличение пороговой суммы взыскания по упрощенному исполнительному производству с 20 до 40 МРП, законодательное регулирование сроков перечисления взысканных средств взыскателям, совершенствование порядка проведения электронных торгов, а также автоматическая отмена мер принудительного исполнения по исполнительным документам с истекшим сроком предъявления.

Одновременно усиливаются гарантии защиты прав участников исполнительного производства: устанавливается минимальный десятидневный срок между уведомлением и принудительным выселением, вводится обязательное использование специальных банковских счетов для алиментных выплат, обязательный досудебный порядок обжалования действий частных судебных исполнителей, а также вводится обязательная аттестация частных судебных исполнителей один раз в три года.

Отдельное внимание мы уделили вопросу равномерного распределения исполнительных производств.

Совместно с депутатским корпусом и заинтересованными государственными органами был проработан механизм, направленный на исключение субъективного выбора исполнительных производств частными судебными исполнителями.

Сегодня исполнительные документы распределяются между частными судебными исполнителями равномерно, в том числе по социально значимым категориям производств. Это исключает ситуацию, когда судебный исполнитель может самостоятельно выбирать производство, исходя из суммы взыскания или потенциального размера вознаграждения.

Такой подход позволяет обеспечить равномерную нагрузку и снизить влияние человеческого фактора при распределении дел. В частности, это имеет особое значение для взыскания алиментов.

Ранее концентрация алиментных производств у ограниченного круга частных судебных исполнителей приводила к их чрезмерной загруженности и снижению оперативности исполнения. В результате специализированные алиментные конторы были расформированы, а исполнительные документы теперь распределяются между частными судебными исполнителями равномерно.

Положительная динамика наблюдается и по объему погашенной задолженности. Если за первое полугодие 2025 года в счет погашения задолженности по алиментам было взыскано 5,9 млрд тенге, то за аналогичный период 2026 года этот показатель вырос до 6,6 млрд тенге.

Равномерное распределение алиментных производств снижает чрезмерную нагрузку на отдельных частных судебных исполнителей и создает условия для более качественного сопровождения этой социально значимой категории дел. Дальнейшая практика позволит в полной мере оценить влияние данного механизма на своевременность и полноту исполнения алиментных обязательств.

Параллельно продолжается интеграция информационных систем. Благодаря этому судебные исполнители могут оперативно получать сведения об имущественном положении и доходах должников, принимать меры по обращению взыскания и выставлять аресты непосредственно через информационную систему исполнительного производства.

Отдельно была доработана процедура исключения должников из Единого реестра должников. Ранее для решения этого вопроса гражданину необходимо было обращаться к судебному исполнителю и предоставлять документы, подтверждающие основания для исключения из реестра. Сегодня этот процесс автоматизирован: необходимые сведения обрабатываются в информационной системе, а исключение должников из Единого реестра осуществляется в цифровом формате. В результате количество обращений граждан в органы юстиции по вопросам исключения из Единого реестра должников снизилось на 55,7 процента, то есть более чем на половину.

Цифровая трансформация не ограничивается исполнительным производством. Следующий важный блок нашей работы – нотариат, где также необходимо обеспечить прозрачность процедур, доступность услуг и надежную защиту имущественных и иных законных интересов граждан.

8 июля 2026 года подписан закон по вопросам нотариальной деятельности и юридической помощи. Основная цель закона – сделать нотариат более современным, прозрачным, безопасным и удобным как для граждан и бизнеса, так и для самих нотариусов.

Одним из ключевых направлений проведенной реформы стало совершенствование института исполнительной надписи.

В целом, за последние годы наблюдался стремительный рост количества данного нотариального действия. Если при введении данного института в 2016 году количество совершаемых исполнительных надписей в год составляло порядка одной тысячи, то сейчас данный показатель уже превысил два миллиона. К примеру, в 2025 году было совершено 2 109 019 исполнительных надписей.

Одновременно с ростом количества увеличились и обращения со стороны граждан, выявлены проблемы в правоприменительной практике, которые потребовали внимательного анализа и законодательного совершенствования.

К примеру, практика показала, что ранее взыскатели по письменным сделкам, в основном микрофинансовые организации, самостоятельно выбирали нотариуса, к которому обращались за совершением исполнительной надписи. Это создавало обоснованные вопросы относительно объективности распределения дел и риски предварительных договоренностей между сторонами. Теперь такие заявления должны будут автоматически распределяться между нотариусами посредством цифровой системы. Человеческий фактор в этом случае будет исключен. Данная мера является логическим продолжением проекта "Цифровая исполнительная надпись", запущенного с 31 марта 2025 года, который позволил удобно и оперативно подавать онлайн-возражения на совершенные нотариусами исполнительные надписи.

Установлен и территориальный принцип совершения исполнительной надписи – по месту регистрации должника. Это позволит должникам проще взаимодействовать с нотариусом, получать необходимую информацию и при необходимости своевременно защищать свои имущественные и иные законные интересы.

Важным изменением стало и изменение подходов к государственному контролю за нотариальной деятельностью. Мы переходим от реагирования на уже совершенные нарушения к более проактивному подходу, где при планировании проверок учитываются обращения граждан, информация правоохранительных органов, судов, нотариальных палат и результаты ранее проведенных проверок.

Следующий этап этой работы – цифровизация самого нотариата, в том числе с использованием элементов искусственного интеллекта.

Создается новая цифровая платформа E-Notary, которая на основе искусственного интеллекта обеспечит современную архитектуру оказания нотариальных услуг, интеграцию с государственными цифровыми системами, единый электронный архив нотариальных документов и развитие дистанционных сервисов.

Новая система предусматривает и личный кабинет гражданина, через который можно будет получать информацию о нотариальных действиях, использовать электронные сервисы и взаимодействовать с нотариусом в цифровом формате. Также предусматривается возможность оперативной проверки подлинности документа и факта совершения нотариального действия.

При этом цифровизация не означает отказ от профессиональной ответственности нотариуса. Искусственный интеллект будет выполнять вспомогательную функцию: анализировать представленные документы, сопоставлять содержащиеся в них сведения и обращать внимание нотариуса на возможные несоответствия. Окончательное решение принимает нотариус, который несет персональную ответственность за совершенное нотариальное действие.

Все эти изменения объединяет одна общая цель – сделать систему юстиции более понятной, доступной и ориентированной прежде всего на человека. Поэтому дальнейшее развитие системы юстиции мы связываем с практической реализацией этих ценностей, и именно на это будут направлены наши дальнейшие законодательные, организационные и цифровые решения.