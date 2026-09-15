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События

Новый Строительный кодекс: как реализация Послания меняет отрасль

Стройка, строительство, строительство жилья, строительство дома, строительство домов, строительный объект, строительные работы, фото - Новости Zakon.kz от 15.09.2026 13:08 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
С 1 июля 2026 года в Казахстане вступил в силу новый Строительный кодекс. О том, какие наиболее важные корректировки были внесены и чем документ принципиально отличается от прошлого, – в материале Zakon.kz.

Как отмечают эксперты, вступивший недавно в силу новый Строительный кодекс является принципиально новым документом. То есть если раньше основное внимание во многом было сосредоточено на отдельных стадиях проектирования и строительства, то теперь регулирование охватывает весь жизненный цикл объекта – от планирования территории и разработки проекта до строительства, ввода в эксплуатацию и дальнейшего использования.

Градостроительное регулирование

Одним из ключевых изменений стало усиление градостроительного регулирования. Освоение отдельных частей территории населенного пункта без утвержденного проекта детальной планировки (ПДП) не допускается.

При этом в ПДП должны заранее предусматриваться территории для школ, детских садов, больниц, парков, улично-дорожной сети, транспортной и инженерной инфраструктуры.

Также ограничена и возможность частой корректировки ПДП. Теперь проектировщики не смогут вносить правки в утвержденные проекты более одного раза в два года и осуществлять уплотнительную застройку без учета обеспеченности территории социальной и коммунальной инфраструктурой.

Это направлено в первую очередь на то, чтобы новые жилые районы развивались комплексно, а строительство жилья не происходило в отрыве от развития школ, детских садов, дорог и инженерных сетей.

Качество и безопасность строительства

Отдельный блок изменений касается качества и безопасности строительства, благодаря которым контроль будет осуществляться на всех этапах строительства – от проектировки до конечной приемки.

В этом ключе заметно усилен и регламентирован процесс контроля над ходом строительства, а также сохранена необходимость обязательного технического надзора и авторского сопровождения. Данный шаг направлен на то, чтобы надежным образом контролировать соответствие фактически выполняемых работ утвержденному проекту и требованиям строительных норм.

Дополнительно введена норма для приемки объектов, согласно которой при сдаче в эксплуатацию предусмотрено прямое участие органов Государственного архитектурно-строительного контроля и чрезвычайных ситуаций.

Усиление ответственности

В новом кодексе также существенно усилена ответственность застройщиков за качество готовых объектов. Общий гарантийный срок на строительный объект теперь составляет не менее пяти лет, а для наиболее значимых элементов (несущих конструкций, кровли и наружных стен) – не менее 10 лет.

Выявленные в течение гарантийного срока нарушения теперь должен устранять подрядчик. Для граждан это означает более длительную защиту их интересов после ввода дома или другого объекта в эксплуатацию.

Цифровизация отрасли

Еще одно важное направление – цифровизация отрасли. Кодекс предусматривает создание государственных цифровых систем сопровождения архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, работающих по принципу "одного окна".

В автоматизированной цифровой системе Государственного градостроительного кадастра будут учитываться градостроительные проекты, проектная документация и строительные объекты.

Каждому объекту присваивается уникальный номер, что позволяет отслеживать его на разных стадиях жизненного цикла. Также цифровые механизмы используются при мониторинге строительства и применении риск-ориентированного подхода к государственному контролю.

Таким образом, главное изменение, которое принес новый Строительный кодекс, – это переход от преимущественного реагирования на уже возникшие проблемы к их предупреждению еще на стадиях градостроительного планирования, проектирования и строительства.

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Фото Олег Калиниченко
Олег Калиниченко
Экономический обозреватель
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