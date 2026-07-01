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Общество

Новая Конституция усилила гарантии личной свободы и справедливого правосудия – Генпрокуратура

Конституция РК, День Конституции РК, фото - Новости Zakon.kz от 01.07.2026 10:10 Фото: akorda.kz
Сегодня, 1 июля 2026 года, вступила в силу новая Конституция Республики Казахстан – Основной закон, который открывает новый этап конституционного развития страны, укрепляя гарантии прав и свобод человека, верховенство права и ответственность государства перед гражданами, сообщает Zakon.kz.

Как подчеркнули в Генеральной прокуратуре (ГП) РК, одним из ключевых направлений конституционной реформы стало усиление гарантий личной свободы и справедливого правосудия, направленное на дальнейшее укрепление защиты прав человека.

"Важным нововведением стало закрепление в статье 18 Конституции обязанности разъяснять каждому человеку при задержании его права и основания ограничения свободы. Это означает, что с момента задержания человеку должны быть сообщены причины ограничения свободы, право хранить молчание, воспользоваться помощью защитника и уведомить близких родственников о факте задержания. По своему содержанию данная конституционная гарантия соответствует широко известному в международной практике правилу Миранды".Пресс-служба ГП РК

В Генпрокуратуре пояснили, что конституционное закрепление этой нормы означает, что:

"Человек с первых минут ограничения свободы будет знать причины, понимать свои процессуальные права и сможет своевременно воспользоваться юридической помощью. Это обеспечивает дополнительные гарантии защиты от необоснованного ограничения прав, создает условия для реализации права на защиту с самого начала производства по делу и способствует соблюдению принципов справедливого правосудия".

Еще одним важным изменением, как отметили в надзорном органе, стало закрепление в статье 19 Конституции презумпции невиновности, права не свидетельствовать против самого себя, своего супруга (супруги) и близких родственников, круг которых определяется законом, а также запрета повторного привлечения к уголовной или административной ответственности за одно и то же правонарушение. Эти положения получили статус самостоятельных конституционных принципов, что подчеркивает их фундаментальное значение для защиты прав человека.

"Презумпция невиновности означает, что каждый человек считается невиновным в совершении уголовного правонарушения, пока его виновность не будет признана вступившим в законную силу приговором суда. Никто не обязан доказывать свою невиновность, а любые неустранимые сомнения толкуются в пользу человека. Это обеспечивает защиту граждан от необоснованного уголовного преследования, укрепляет объективность судебного разбирательства и гарантирует справедливое рассмотрение каждого дела".Пресс-служба ГП РК

Как разъяснили в Генпрокуратуре, право не свидетельствовать против самого себя и своих близких защищает граждан от принуждения к самооговору и обеспечивает возможность свободно пользоваться всеми предусмотренными законом средствами защиты. Запрет повторного привлечения к ответственности за одно и то же правонарушение исключает повторное преследование лица после принятия окончательного решения по делу, обеспечивая правовую определенность и стабильность.

"Усиление гарантий личной свободы и справедливого правосудия стало одним из важнейших достижений новой Конституции. Закрепленные конституционные гарантии направлены на укрепление доверия граждан к правосудию, повышение уровня защиты прав и свобод человека и дальнейшее развитие правового государства, в котором права и достоинство человека являются высшей ценностью".Пресс-служба ГП РК

Ранее глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев со вступлением в силу новой Конституции.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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