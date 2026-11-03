Первую женщину-президента в истории Болгарии поздравил Касым-Жомарт Токаев

Согласно публикации Telegram-канала Акорды, Токаев поздравил Илияну Йотову с избранием на пост президента Болгарии.

Кроме того, Токаев пожелал Илияне Йотовой успехов на ответственном посту, а дружественному народу Болгарии – благополучия и процветания.

В 2026 году в Болгарии завершился масштабный электоральный цикл, ключевым событием которого стали президентские выборы, на которых убедительную победу одержала независимый кандидат Илияна Йотова. По результатам обработки 100% протоколов, в решающем втором туре она набрала 57,57% голосов и стала первой женщиной, избранной главой государства в истории Болгарии.