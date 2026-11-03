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Политика

Первую женщину-президента в истории Болгарии поздравил Касым-Жомарт Токаев

президенты РК и Болгарии, телеграмма, фото - Новости Zakon.kz от 03.11.2026 17:00 Фото: akorda.kz
Сегодня, 3 ноября 2026 года, глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму поздравления президенту Болгарии, сообщает Zakon.kz.

Согласно публикации Telegram-канала Акорды, Токаев поздравил Илияну Йотову с избранием на пост президента Болгарии.

"Ваша убедительная победа на выборах, несомненно, является ярким свидетельством высокого доверия народа к вам и поддержки ваших инициатив, направленных на обеспечение устойчивого развития страны", – говорится в телеграмме.

Кроме того, Токаев пожелал Илияне Йотовой успехов на ответственном посту, а дружественному народу Болгарии – благополучия и процветания.

В 2026 году в Болгарии завершился масштабный электоральный цикл, ключевым событием которого стали президентские выборы, на которых убедительную победу одержала независимый кандидат Илияна Йотова. По результатам обработки 100% протоколов, в решающем втором туре она набрала 57,57% голосов и стала первой женщиной, избранной главой государства в истории Болгарии.

Ранее Токаев принял председателя правления АО "НАК "Казатомпром" Меиржана Юсупова. Президент заслушал отчет о текущей деятельности компании и реализации стратегических приоритетов.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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