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Почему голодание полезно для стареющего мозга, рассказали ученые

мозг, фото - Новости Zakon.kz от 21.07.2024 13:14 Фото: pixabay
Американские ученые из Университета Джона Хопкинса и Национального института старения выяснили, что интервальное голодание и здоровое питание может улучшить когнитивные функции у пожилых людей, сообщает Zakon.kz.

Исследование опубликовали в научном журнале Cell Metabolism (CellMet). В эксперименте участвовали 40 человек пожилого возраста с диагностированными ожирением и резистентностью к инсулину. Эти факторы, по мнению ученых и врачей, повышают риск ускоренного старения мозга и снижения умственных способностей.

Для добровольцев подготовили два типа диет: интервальное голодание и здоровое питание. Представителей первой группы двое суток ограничивали в потреблении калорий до четверти от суточной нормы. Они выпивали по два коктейля и получали всего лишь 480 калорий. Остальные участники эксперимента питались пять дней по меню, которое соответствует здоровой диете. Они употребляли фрукты, овощи, цельнозерновые крупы, постные белки и обезжиренные молочные продукты. Их ограничения касались лишь соли и сахара.

"Результаты исследования показали, что как интервальное голодание, так и диета здорового образа жизни привели к снижению резистентности к инсулину и улучшению когнитивных функций. Однако улучшения были более выраженными в группе интервального голодания. Об этом свидетельствует значительное снижение специфических биомаркеров резистентности к инсулину, обнаруженных в нейронных внеклеточных везикулах", – пишет журнал.

Ученые отмечают, что обе диеты благотворно сказались на здоровье мозга и способствовали замедлению темпов его старения, особенно в тех областях, которые критически важны для исполнительной функции.

Ранее врачи рассказали, какие две диеты помогают снизить уровень сахара в крови.

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