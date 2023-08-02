Как уснуть жаркой летней ночью

Сомнологи объяснили, как лучше спать в жару. По их словам, мучаясь жаркими и душными ночами, люди даже не подозревают, что есть хорошие приемы, позволяющие засыпать и спать лучше, сообщает Zakon.kz.

Эти простые советы будут полезны и тем, кто обычно не жалуется на сон, – они сделают его качество лучше.

В публикации АиФ отмечено, что необходимо поддерживать температуру в спальне около 19°C.

Опасная граница, при превышении которой сон нарушается серьезно, – выше 25°C.

Кроме того, в жару перед сном хорошо принять чуть теплый или прохладный душ (не ниже температуры тела). Он уменьшит стресс из-за жары и поможет уснуть. В качестве альтернативы можно сделать теплую ванночку для ног.

Примечательно, что охлаждать спальню лучше вентилятором. Будьте осторожны с кондиционером, в сильную жару он допустим, но помните, что температура ниже 17°C мешает засыпанию и сну.

"Если в сильную жару вы просыпаетесь ночью, то можно обрызгать или обтереть тело прохладной водой. Можно также использовать систему для образования водяного тумана, если она есть", – советуют специалисты.

Не забывайте пить много воды в течение дня, это улучшит терморегуляцию в ночное время.

Если все время жарко и ни днем, ни ночью нет периодов прохладной температуры, старайтесь, чтобы в течение всех суток в доме и спальне было как можно прохладнее (по минимуму открывайте двери и окна, окна занавесьте шторами, используйте умеренно кондиционер – его хорошо включать в то время, когда вы не находитесь в спальне).

Если в течение суток бывают периоды прохлады, активно используйте их для проветривания дома и спальни, особенно перед сном. При повышении температуры сразу закрывайте спальню.

Если вы плохо спали ночью, на следующий вечер не надо ложиться спать раньше. Укладывайтесь только тогда, когда почувствуете сонливость.

Если вы проснулись раньше времени, не валяйтесь в постели, а вставайте и начинайте заниматься своими делами. Хорошо использовать это дополнительное утреннее время для прогулки, чтения и других приятных дел. Если в это время еще не очень жарко, проведите его на улице или откройте окна.



Стоит отметить, что в сильную жару может быть полезен дневной сон, но он должен был коротким (около 20 минут), во-первых, и не позднее 14 часов дня, во-вторых.

Старайтесь поддерживать регулярный ритм сна и бодрствования. Это облегчает засыпание и качество сна.

Сомнологи советуют, что в жаркие ночи лучше спать именно в своей кровати, а не где-либо еще.

Важно не лежать в постели без сна, например, читая или просматривая смартфон или занимаясь чем-то подобным. Перед сном это лучше делать, сидя в удобном кресле. Его можно использовать, когда вы проснулись среди ночи и не можете снова уснуть. Ложитесь в постель, только когда почувствуете сонливость.

Холодное пиво в летний вечер может быть приятным, но будьте осторожны с алкоголем. Он нарушает глубокий сон и непрерывность сна – вы можете просыпаться. Поэтому на следующий день вы будете чувствовать усталость и разбитость. Плюс алкоголь обезвоживает и усиливает ночное потоотделение. Поэтому во время жары употребляйте алкоголь очень умеренно. И старайтесь избегать курения.

В заключении говорится о том, что физическая активность ранним утром, когда на улице еще относительно прохладно, может помочь справиться с дневной усталостью и поддерживать регулярный график сна и бодрствования.

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