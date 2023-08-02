Как уснуть жаркой летней ночью
Эти простые советы будут полезны и тем, кто обычно не жалуется на сон, – они сделают его качество лучше.
В публикации АиФ отмечено, что необходимо поддерживать температуру в спальне около 19°C.
Опасная граница, при превышении которой сон нарушается серьезно, – выше 25°C.
Кроме того, в жару перед сном хорошо принять чуть теплый или прохладный душ (не ниже температуры тела). Он уменьшит стресс из-за жары и поможет уснуть. В качестве альтернативы можно сделать теплую ванночку для ног.
Примечательно, что охлаждать спальню лучше вентилятором. Будьте осторожны с кондиционером, в сильную жару он допустим, но помните, что температура ниже 17°C мешает засыпанию и сну.
"Если в сильную жару вы просыпаетесь ночью, то можно обрызгать или обтереть тело прохладной водой. Можно также использовать систему для образования водяного тумана, если она есть", – советуют специалисты.
Не забывайте пить много воды в течение дня, это улучшит терморегуляцию в ночное время.
- Если все время жарко и ни днем, ни ночью нет периодов прохладной температуры, старайтесь, чтобы в течение всех суток в доме и спальне было как можно прохладнее (по минимуму открывайте двери и окна, окна занавесьте шторами, используйте умеренно кондиционер – его хорошо включать в то время, когда вы не находитесь в спальне).
- Если в течение суток бывают периоды прохлады, активно используйте их для проветривания дома и спальни, особенно перед сном. При повышении температуры сразу закрывайте спальню.
- Если вы плохо спали ночью, на следующий вечер не надо ложиться спать раньше. Укладывайтесь только тогда, когда почувствуете сонливость.
- Если вы проснулись раньше времени, не валяйтесь в постели, а вставайте и начинайте заниматься своими делами. Хорошо использовать это дополнительное утреннее время для прогулки, чтения и других приятных дел. Если в это время еще не очень жарко, проведите его на улице или откройте окна.
Стоит отметить, что в сильную жару может быть полезен дневной сон, но он должен был коротким (около 20 минут), во-первых, и не позднее 14 часов дня, во-вторых.
Старайтесь поддерживать регулярный ритм сна и бодрствования. Это облегчает засыпание и качество сна.
Сомнологи советуют, что в жаркие ночи лучше спать именно в своей кровати, а не где-либо еще.
Важно не лежать в постели без сна, например, читая или просматривая смартфон или занимаясь чем-то подобным. Перед сном это лучше делать, сидя в удобном кресле. Его можно использовать, когда вы проснулись среди ночи и не можете снова уснуть. Ложитесь в постель, только когда почувствуете сонливость.
Холодное пиво в летний вечер может быть приятным, но будьте осторожны с алкоголем. Он нарушает глубокий сон и непрерывность сна – вы можете просыпаться. Поэтому на следующий день вы будете чувствовать усталость и разбитость. Плюс алкоголь обезвоживает и усиливает ночное потоотделение. Поэтому во время жары употребляйте алкоголь очень умеренно. И старайтесь избегать курения.
В заключении говорится о том, что физическая активность ранним утром, когда на улице еще относительно прохладно, может помочь справиться с дневной усталостью и поддерживать регулярный график сна и бодрствования.
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