Телескоп НАСА зафиксировал космический знак вопроса в глубоком космосе

Ученые увидели космический объект в форме светящегося знака вопроса на одном из последних изображений, сделанных космическим телескопом НАСА имени Джеймса Уэбба, сообщает Zakon.kz.

Оригинальное изображение в ближнем инфракрасном диапазоне , опубликованное 26 июля, изображало пару молодых звезд по имени Хербиг-Аро 46/47. Найденные на расстоянии 1470 световых лет в созвездии Паруса в галактике Млечный Путь, звезды все еще активно формируются и вращаются близко друг к другу.

Телескоп Уэбба освещает информацию о происхождении нашей Вселенной, но появление этого таинственного объекта на фоне этого изображения оставляет больше вопросов, чем ответов. Космический вопросительный знак не был тщательно изучен, поэтому ученые не совсем уверены в происхождении и составе объекта.

Но у них есть несколько идей, основанных на его форме и расположении. Во первых, ученые уверены, что это не звезда.

"Первое, что вы можете исключить, это то, что это звезда Млечного Пути. У звезд всегда есть эти действительно большие шипы, и это потому, что звезды похожи на точки. Это называется дифракцией в основном от краев зеркал и распорок, поддерживающих камеру посередине. Это сразу говорит вам, что это не звезда", - сказал Мэтт Каплан, доцент кафедры физики в Университете штата Иллинойс.

Ученые NASA предполагают, что это может быть слияние двух галактик, которые находятся, вероятно, в миллиардах световых лет от нас.

Многие ученые сходятся во мнении, что это галактики, которые стали очень большими, и столкнулись друг с другом.

"И когда это происходит, они могут искажаться, принимая всевозможные формы, включая, по-видимому, вопросительный знак", - сказал Кристофер Брит специалист института, который управляет научной деятельностью телескопа Уэбба.

Такое слияние также является возможной судьбой нашей собственной галактики, которая сольется с галактикой Андромеды примерно через 4 миллиарда лет, считает ученый. Но форма, которую они примут, неизвестна.

