В США изучают способ дольше не спать без ущерба для здоровья

Специалисты Вашингтонского университета (США) установили, что малоизученные клетки мозга, астроциты, играют важную роль в контроле потребности сна, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации журнала The Journal of Neuroscience, ученые провели серию экспериментов с мышами – они активировали астроциты, вследствие чего грызуны смогли дольше обычного бодрствовать без умственной усталости и ухудшения физического здоровья.

"Продолжительное бодрствование обычно увеличивает продолжительность и интенсивность сна, но в этом исследовании мы увидели, что, несмотря на дополнительные часы бодрствования, эти мыши не отличались от хорошо отдохнувших контрольных животных", – объяснили авторы.

По словам исследователей, открытие поможет разработать способы повышения производительности у людей, которые работают по ночам, сменных рабочих, сотрудников служб экстренного реагирования и военнослужащих.

Астроциты – глиальные клетки с многочисленными отростками, которые, как и нейроны, образуют между собой астроглиальные сети. Они взаимодействуют с нейронами, отвечают за передачу сигналов кальция, влияют на поведение человека и участвуют в процессе нейрогенеза и образовании гематоэнцефалического барьера, защищающего нервную ткань от вредных веществ, способных проникнуть из кровеносной системы, а также регулируют синаптическую передачу.

Ранее исследователи из Восточного университета Финляндии установили, что здоровое питание, чтение и спорт способствуют улучшению навыков мышления у школьников начальных классов.

