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Почему "совы" и "жаворонки" по-разному тратят деньги

исследование, фото - Новости Zakon.kz от 21.08.2024 01:52 Фото: pixabay
Специалисты Западного университета американского штата Миссури выяснили, что индивидуальные ритмы человека (так называемый хронотип) влияют на его потребительские привычки, сообщает Zakon.kz.

Как пишет журнал Psychology & Marketing, ученые разделили людей на "сов" и "жаворонков", в зависимости от их активности утром или ближе к вечеру.

Согласно исследованию, люди с хронотипом "сов" получают больше счастья и хороших ощущений от жизни, когда делают материальные покупки, приобретая различные вещи и предметы. "Жаворонки", напротив, максимальное удовлетворение получают от трат на то, что обещает им новый опыт – например, билеты в кино, музей или на концерт.

По словам ученых, такая разница в подходах к расходам связана с субъективным восприятием времени, характерным для этих хронотипов.

Издание пишет, что вечерние люди воспринимают время и прошедшие события как более отдаленные, поэтому им важнее владеть материальными объектами. Представители утреннего хронотипа склонны дольше удерживать впечатления, поэтому даже событие месячной давности оказывает на них сильное эмоциональное воздействие.

Ранее ученые проанализировали 34 исследования, касающихся долгожителей, и выявили общие привычки.

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