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Диетологи развеяли миф о вреде употребления арбузных семечек

исследование Фото: pixabay
Группа американских диетологов выяснила, что семена арбуза не только не вредят пищеварению, но и улучшают его работу, сообщает Zakon.kz.

Как пишет журнал Southern Living, исследователи пришли к выводу, что семечки полезны для нервной системы и мозга, а также стабилизируют кровяное давление. 

Диетолог и автор книг о питании Лорен Манакер рассказала, что семена арбуза являются естественным источником марганца, фосфора, калия, белка, фолиевой кислоты, незаменимых жирных кислот, железа и цинка. Марганец способствует правильной работе мозга и нервной системы, а фосфор – формированию костей и улучшению пищеварения.

Отмечается, что другие диетологи согласны с Манакер. Профессор Кристина Мейер-Джакс из Северо-Западного университета медицинских наук в штате Миннесота добавила, что магний, содержащийся в семечках, играет ключевую роль в выработке энергии, функционировании нервной системы и поддержании стабильного кровяного давления.

Кроме черных в мякоти арбуза могут попадаться и белые семечки – полые оболочки семян, которые не созрели. Чаще всего их можно видеть в специально выведенных арбузах без косточек. Специалист по питанию Тэмми Лакатос-Шеймз утверждает, что есть можно оба вида, при этом черные семечки содержат больше клетчатки, но многие выплевывают их из-за того, что они слишком жесткие.

Ранее сообщалось, что Казахстан закупил арбузы и дыни почти на 9 млн долларов.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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