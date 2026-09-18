Звездопады, Сатурн и встречи Луны с планетами: что увидят казахстанцы в октябре

Октябрь 2026 года подарит казахстанцам несколько интересных астрономических событий. В небе можно будет наблюдать метеорные потоки Драконид и Орионид, противостояние Сатурна, а также сближения Луны с яркими планетами. Подробнее – в материале Zakon.kz.

По словам астронома Астрофизического института имени В. Г. Фесенкова Светланы Мошкиной, уже в начале второго осеннего месяца условия для наблюдений становятся особенно интересными.

Одним из главных событий октября станет противостояние Сатурна 4 октября.

"В этот момент Земля окажется между Солнцем и планетой, поэтому Сатурн будет хорошо виден в течение большей части ночи. По расчетам, расстояние до него составит около 8,43 астрономической единицы, а видимый блеск достигнет 0,3 звездной величины", – сказала ученая.

При этом Сатурн можно будет найти на небе и без телескопа – он будет выглядеть как яркая звезда. А вот чтобы рассмотреть знаменитые кольца планеты, понадобится телескоп.

NASA отмечает, что во время противостояния внешние планеты находятся в особенно удобном для наблюдения положении: они восходят примерно во время заката и остаются на небе всю ночь.

Еще одно важное событие месяца связано не с отдельным небесным телом, а с космосом в целом. С 4 по 10 октября пройдет Всемирная неделя космоса – международное мероприятие посвящено вкладу космической науки и технологий в развитие человечества. Даты выбраны не случайно: 4 октября 1957 года был запущен первый искусственный спутник Земли, а 10 октября 1967 года вступил в силу Договор о принципах деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства.

Дракониды: лучший шанс – ночь с 8 на 9 октября

Фото: flickr/Mike Lewinski

В начале октября казахстанцам стоит обратить внимание на метеорный поток Дракониды. Он активен примерно с 6 по 10 октября, а максимум в 2026 году ожидается 9 октября. Международная метеорная организация указывает прогнозную зенитную часовую активность около пяти метеоров, однако для Драконид характерны непредсказуемые всплески.

"Для жителей Казахстана наиболее интересной будет ночь с 8 на 9 октября. В этом году наблюдениям особенно благоприятствует Луна: максимум потока приходится практически на безлунный период". Светлана Мошкина

Дракониды связаны с кометой 21P/Джакобини – Циннера. Их особенность заключается в том, что у метеоров отмечается сравнительно небольшая скорость, из-за чего они могут оставлять заметные длинные светящиеся следы. Радиант потока находится в созвездии Дракона.

"Для наблюдений не понадобится специальная техника. Лучше выбрать место подальше от городской засветки, дать глазам время привыкнуть к темноте и смотреть не непосредственно на радиант, а на достаточно большой участок неба", – пояснила астроном.

Луна встретится с Марсом, Юпитером, Меркурием и Венерой

Кроме того, октябрь будет богат и на сближения Луны с планетами.

5 октября Луна пройдет примерно в одном градусе от Марса. А уже 6 октября она окажется очень близко к Юпитеру.

Такие сближения хорошо подходят для наблюдений даже без телескопа, поскольку Луна и яркие планеты легко выделяются на фоне звезд.

12 октября Луна пройдет рядом с Меркурием и Венерой. В этот же период Меркурий достигнет большой вечерней элонгации – около 25 градусов от Солнца, что создает более удобные условия для его наблюдения.

В конце месяца Луна снова приблизится к яркой планете: 24 октября она пройдет недалеко от Сатурна.

Веста приблизится к максимуму яркости

Фото: NASA/Björn Jónsson

13 октября в противостоянии окажется астероид 4 Веста. В этот момент он будет находиться в созвездии Кита, а его блеск составит около 6,3 звездной величины. Дата противостояния также подтверждается астрономическими календарями на 2026 год.

Веста – один из крупнейших объектов главного пояса астероидов и первый астероид, который посетил космический аппарат Dawn.

Однако рассчитывать на уверенное наблюдение Весты невооруженным глазом не стоит: при таком блеске она находится около предела человеческого зрения и сильно зависит от темноты неба и условий наблюдения. Для поиска астероида лучше использовать бинокль или небольшой телескоп.

Фото: wikimedia/Brocken Inaglory

NASA также отмечает, что даже во время противостояния Веста может требовать оптического инструмента для уверенного наблюдения.

Ориониды: второй звездопад октября

Еще один заметный метеорный поток – Ориониды. Он активен с 2 октября по 7 ноября, а пик в 2026 году ожидается в ночь с 21 на 22 октября. NASA оценивает активность примерно в 10-20 метеоров в час при идеальных условиях. Поток связан с кометой 1P/Галлея.

"Ориониды известны быстрыми и яркими метеорами. Лучше всего наблюдать их в предрассветные часы, когда радиант поднимается выше над горизонтом", – отмечает казахстанский астроном.

Фото: wikimedia/Brocken Inaglory

Впрочем, в этом году наблюдения будут несколько осложнены лунным светом: пик Орионид приходится на период после первой четверти Луны и перед полнолунием. Поэтому для поиска слабых метеоров особенно важно выбрать место вдали от городских огней.

Что еще произойдет в октябрьском небе

Календарь астрономических явлений на месяц выглядит следующим образом:

1 октября – Луна пройдет около Урана.

3 октября – последняя четверть Луны.

4 октября – противостояние Сатурна.

5 октября – сближение Луны и Марса.

6 октября – сближение Луны и Юпитера.

8-9 октября – максимум активности Драконид.

10 октября – новолуние.

12 октября – Луна пройдет рядом с Меркурием и Венерой; Меркурий достигнет большой вечерней элонгации.

13 октября – противостояние астероида Веста.

18 октября – первая четверть Луны.

21-22 октября – максимум Орионид.

23 октября – Луна пройдет около Нептуна.

24 октября – сближение Луны и Сатурна.

26 октября – полнолуние.

28 октября – Луна окажется рядом с Ураном.

Таким образом, наиболее доступными для наблюдений без специального оборудования событиями октября станут противостояние Сатурна, метеорный поток Дракониды и сближения Луны с яркими планетами.

Ранее NASA показало впечатляющий снимок, на котором изображено, как две галактики сливаются воедино.