Звездопады, Сатурн и встречи Луны с планетами: что увидят казахстанцы в октябре
По словам астронома Астрофизического института имени В. Г. Фесенкова Светланы Мошкиной, уже в начале второго осеннего месяца условия для наблюдений становятся особенно интересными.
Одним из главных событий октября станет противостояние Сатурна 4 октября.
"В этот момент Земля окажется между Солнцем и планетой, поэтому Сатурн будет хорошо виден в течение большей части ночи. По расчетам, расстояние до него составит около 8,43 астрономической единицы, а видимый блеск достигнет 0,3 звездной величины", – сказала ученая.
При этом Сатурн можно будет найти на небе и без телескопа – он будет выглядеть как яркая звезда. А вот чтобы рассмотреть знаменитые кольца планеты, понадобится телескоп.
NASA отмечает, что во время противостояния внешние планеты находятся в особенно удобном для наблюдения положении: они восходят примерно во время заката и остаются на небе всю ночь.
Еще одно важное событие месяца связано не с отдельным небесным телом, а с космосом в целом. С 4 по 10 октября пройдет Всемирная неделя космоса – международное мероприятие посвящено вкладу космической науки и технологий в развитие человечества. Даты выбраны не случайно: 4 октября 1957 года был запущен первый искусственный спутник Земли, а 10 октября 1967 года вступил в силу Договор о принципах деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства.
Дракониды: лучший шанс – ночь с 8 на 9 октября
В начале октября казахстанцам стоит обратить внимание на метеорный поток Дракониды. Он активен примерно с 6 по 10 октября, а максимум в 2026 году ожидается 9 октября. Международная метеорная организация указывает прогнозную зенитную часовую активность около пяти метеоров, однако для Драконид характерны непредсказуемые всплески.
"Для жителей Казахстана наиболее интересной будет ночь с 8 на 9 октября. В этом году наблюдениям особенно благоприятствует Луна: максимум потока приходится практически на безлунный период".Светлана Мошкина
Дракониды связаны с кометой 21P/Джакобини – Циннера. Их особенность заключается в том, что у метеоров отмечается сравнительно небольшая скорость, из-за чего они могут оставлять заметные длинные светящиеся следы. Радиант потока находится в созвездии Дракона.
"Для наблюдений не понадобится специальная техника. Лучше выбрать место подальше от городской засветки, дать глазам время привыкнуть к темноте и смотреть не непосредственно на радиант, а на достаточно большой участок неба", – пояснила астроном.
Луна встретится с Марсом, Юпитером, Меркурием и Венерой
Кроме того, октябрь будет богат и на сближения Луны с планетами.
5 октября Луна пройдет примерно в одном градусе от Марса. А уже 6 октября она окажется очень близко к Юпитеру.
Такие сближения хорошо подходят для наблюдений даже без телескопа, поскольку Луна и яркие планеты легко выделяются на фоне звезд.
12 октября Луна пройдет рядом с Меркурием и Венерой. В этот же период Меркурий достигнет большой вечерней элонгации – около 25 градусов от Солнца, что создает более удобные условия для его наблюдения.
В конце месяца Луна снова приблизится к яркой планете: 24 октября она пройдет недалеко от Сатурна.
Веста приблизится к максимуму яркости
13 октября в противостоянии окажется астероид 4 Веста. В этот момент он будет находиться в созвездии Кита, а его блеск составит около 6,3 звездной величины. Дата противостояния также подтверждается астрономическими календарями на 2026 год.
Веста – один из крупнейших объектов главного пояса астероидов и первый астероид, который посетил космический аппарат Dawn.
Однако рассчитывать на уверенное наблюдение Весты невооруженным глазом не стоит: при таком блеске она находится около предела человеческого зрения и сильно зависит от темноты неба и условий наблюдения. Для поиска астероида лучше использовать бинокль или небольшой телескоп.
NASA также отмечает, что даже во время противостояния Веста может требовать оптического инструмента для уверенного наблюдения.
Ориониды: второй звездопад октября
Еще один заметный метеорный поток – Ориониды. Он активен с 2 октября по 7 ноября, а пик в 2026 году ожидается в ночь с 21 на 22 октября. NASA оценивает активность примерно в 10-20 метеоров в час при идеальных условиях. Поток связан с кометой 1P/Галлея.
"Ориониды известны быстрыми и яркими метеорами. Лучше всего наблюдать их в предрассветные часы, когда радиант поднимается выше над горизонтом", – отмечает казахстанский астроном.
Впрочем, в этом году наблюдения будут несколько осложнены лунным светом: пик Орионид приходится на период после первой четверти Луны и перед полнолунием. Поэтому для поиска слабых метеоров особенно важно выбрать место вдали от городских огней.
Что еще произойдет в октябрьском небе
Календарь астрономических явлений на месяц выглядит следующим образом:
- 1 октября – Луна пройдет около Урана.
- 3 октября – последняя четверть Луны.
- 4 октября – противостояние Сатурна.
- 5 октября – сближение Луны и Марса.
- 6 октября – сближение Луны и Юпитера.
- 8-9 октября – максимум активности Драконид.
- 10 октября – новолуние.
- 12 октября – Луна пройдет рядом с Меркурием и Венерой; Меркурий достигнет большой вечерней элонгации.
- 13 октября – противостояние астероида Веста.
- 18 октября – первая четверть Луны.
- 21-22 октября – максимум Орионид.
- 23 октября – Луна пройдет около Нептуна.
- 24 октября – сближение Луны и Сатурна.
- 26 октября – полнолуние.
- 28 октября – Луна окажется рядом с Ураном.
Таким образом, наиболее доступными для наблюдений без специального оборудования событиями октября станут противостояние Сатурна, метеорный поток Дракониды и сближения Луны с яркими планетами.
Ранее NASA показало впечатляющий снимок, на котором изображено, как две галактики сливаются воедино.