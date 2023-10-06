Следы босых ног привели ученых к историческому открытию

Ученые из США выяснили, что люди заселили Америку на несколько тысяч лет раньше, чем было принято считать прежде. К этому открытию их привели следы босых ног, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает The Associated Press 6 октября, новое исследование американских археологов подтвердило, что окаменелым следам босых ног, обнаруженным на берегу высохшего доисторического озера в национальном парке Уайт-Сэндз в штате Нью-Мексико, от 21 до 23 тысяч лет. Это в корне меняет представления ученых о том, когда в Америку пришли первые люди – раньше считалось, что это произошло гораздо позже, от 13 до 17 тысяч лет назад.

Сами следы обнаружили еще в 2009 году, а в 2021 году археологи впервые высказали версию, что это самые ранние свидетельства пребывания человека в Америке. Тогда научно обосновать эту версию сразу не удалось. Чтобы подтвердить возраст следов, исследователи провели анализ разных видов окаменелостей – слоев отложений и остатков семян растений.

Сначала археологи скептически воспринимали версию о том, что следы на несколько тысяч лет древнее, чем считали ранее, но после двух лет научных изысканий выяснилось, что это действительно так. Это подтвердили три независимых исследования.

"Эта тема всегда была спорной, потому что она очень значима. Речь о том, как мы понимаем последнюю стадию заселения мира людьми", – пояснил Томас Урбан, археолог из университета Корнелла.

Ученым еще предстоит выяснить, кем могли быть те древние люди, которые гуляли по песку на берегу озера примерно 22 тысячи лет назад.

Ранее археологи нашли древние сокровища в затопленном храме у побережья Египта.