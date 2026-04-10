Советы

Ученые выяснили, как поза "нога на ногу" влияет на здоровье

Фото: pixabay
Привычка сидеть, закинув ногу на ногу, часто считается вредной, однако исследования показывают, что для большинства людей она безопасна. Ученые не нашли доказательств, что такая поза вредит позвоночнику, суставам или вызывает варикоз, сообщает Zakon.kz.

Оказалось, что основной риск связан не с положением тела, а с длительным сидением без движения пишет издание The Conversation.

Как отмечают ученые, дискомфорт при скрещенных ногах – это лишь сигнал сменить позу, а не признак повреждений. При этом не существует "идеальной" посадки, позвоночник адаптируется к разным положениям.

"Суставы получают куда большую нагрузку при ходьбе и беге, чем при сидении, поэтому кратковременное скрещивание ног не приводит к заболеваниям. Также не подтверждена его связь с варикозом, который развивается по другим причинам", – пишет издание.

В отдельных случаях врачи могут рекомендовать избегать этой позы, но это временные ограничения. Главное – чаще двигаться и не оставаться долго в одном положении.

Ранее, врач-флеболог Юсуповской больницы Москвы Елена Смирнова рассказала, что обувь с полностью плоской подошвой может негативно влиять на здоровье стоп и сосудов ног.

Почему нельзя сидеть в позе "нога на ногу"
13:04, 06 августа 2025
Почему нельзя сидеть в позе "нога на ногу"
Ученые выяснили, откуда на дне Темзы человеческие останки
13:24, 15 февраля 2025
Ученые выяснили, откуда на дне Темзы человеческие останки
Ученые выяснили, как самооценка мужчин влияет на их отношение к женщинам
00:16, 21 октября 2024
Ученые выяснили, как самооценка мужчин влияет на их отношение к женщинам
Названа дата первого матча "Жетысу" на домашнем стадионе
00:17, 11 апреля 2026
Названа дата первого матча "Жетысу" на домашнем стадионе
Овечкин высказался о многолетнем противостоянии с Кросби
23:33, 10 апреля 2026
Овечкин высказался о многолетнем противостоянии с Кросби
Карлос Алькарас назвал три знаковых матча в карьере после победы над казахстанцем
23:04, 10 апреля 2026
Карлос Алькарас назвал три знаковых матча в карьере после победы над казахстанцем
Вратарь сборной Казахстана оформил шатаут в матче плей-офф ВХЛ
22:40, 10 апреля 2026
Вратарь сборной Казахстана оформил шатаут в матче плей-офф ВХЛ
