Ученые выяснили, как поза "нога на ногу" влияет на здоровье

Привычка сидеть, закинув ногу на ногу, часто считается вредной, однако исследования показывают, что для большинства людей она безопасна. Ученые не нашли доказательств, что такая поза вредит позвоночнику, суставам или вызывает варикоз, сообщает Zakon.kz.

Оказалось, что основной риск связан не с положением тела, а с длительным сидением без движения пишет издание The Conversation.

Как отмечают ученые, дискомфорт при скрещенных ногах – это лишь сигнал сменить позу, а не признак повреждений. При этом не существует "идеальной" посадки, позвоночник адаптируется к разным положениям.

"Суставы получают куда большую нагрузку при ходьбе и беге, чем при сидении, поэтому кратковременное скрещивание ног не приводит к заболеваниям. Также не подтверждена его связь с варикозом, который развивается по другим причинам", – пишет издание.

В отдельных случаях врачи могут рекомендовать избегать этой позы, но это временные ограничения. Главное – чаще двигаться и не оставаться долго в одном положении.

