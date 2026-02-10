Почему кольцевое солнечное затмение в феврале 2026-го увидят лишь несколько человек

В следующий вторник, 17 февраля, состоится кольцевое солнечное затмение, но увидят его всего несколько человек на Земле, сообщает Zakon.kz.

В Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН 9 февраля рассказали, что это затмение – редкое астрономическое явление, при котором Луна проходит по диску Солнца, но оказывается недостаточно большой, чтобы закрыть его целиком.

Ранее уже сообщалось, что оно произойдет на Земле 17 февраля, примерно с 16:50 до 17:36 по времени Астаны.

"Увидеть, как солнечный диск превращается в кольцо, можно будет только в Антарктиде, и число зрителей, которые смогут наблюдать это своими глазами, судя по всему, будет наименьшим в XXI веке – скорее, всего несколько человек. Единственной из десятков антарктических станций, попадающей в кольцевую полосу затмения, является станция "Мирный", находящаяся на побережье моря Дейвиса. Ближайшие к ней станции "Дейвис" (Австралия) и еще одна российская станция "Прогресс" окажутся уже за пределами этой зоны, хотя и смогут увидеть Солнце в форме полумесяца, частично закрытое Луной (но не кольцо)", – говорится в публикации.

Отмечается, что обычно число зрителей затмений увеличивают ученые, которые ради редких кадров солнечной короны забираются порой в такие экзотические места, что остается только удивляться. Но не в этом случае.

"Во время кольцеобразных затмений корона не видна, и наука на этот раз останется дома. Массовый научный туризм ожидается в этом году во время второго затмения – 12 августа 2026 года, которое будет полным и пройдет в более доступных местах, если считать таковыми Исландию и восточное побережье Гренландии", – пояснили ученые.

Следующее кольцевое затмение произойдет примерно через год, 6 февраля 2027 года, и будет наблюдаться в Южной Америке.

Землян ожидает несколько астрономических событий в последний месяц зимы. Казахстанский астроном дала прогноз по космическим явлениям, которые будут происходить в феврале месяце.