К астероиду Психея отправили исследовательский корабль
Корабль Falcon Heavy стартовал из Космического центра NASA им. Кеннеди в 10:19 по восточному времени, или в 22:19 по Астане. Космический корабль Psyche отделился от верхней ступени Falcon Heavy спустя чуть более часа после старта, связь с ракетой была установлена около 00:00 по Астане.
Миссия "Психея" будет в течение 6 лет лететь порядка 3,5 млрд км к одноименному астероиду. Он находится в главном поясе астероидов между Марсом и Юпитером. Ожидается, что он будет находиться на орбите Психеи 26 месяцев. В пути корабль проведет технологическую экспериментальную демонстрацию оптической связи в дальнем космосе. Если проект окажется успешным, это будет первый случай работы оптической связи за пределами системы Земля — Луна.
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