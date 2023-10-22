Сегодня ночью ожидается разноцветный звездопад

Астрономы напомнили что, пик метеорного потока Ориониды достигнет максимума в ночь на воскресенье, 22 октября. Ожидается до 20 вспышек в небе в час, сообщает Zakon.kz

По информации "Московского планетария" Ориониды рождены шлейфом частиц оставленных знаменитой кометой Галлея (1Р/Halley) – самой известной среди периодических комет за которой наблюдают с древних времен.

Она возвращается к Солнцу каждые 76 лет, появляясь на ночном небе Земли. Последний раз она подлетала к Солнцу в 1986 году и насытила свою орбиту частичками кометной пыли. Следующий раз она пролетит близко к Солнцу и Земле только в июле 2061 года. Орбита кометы Галлея дважды пересекает орбиту Земли и оставшиеся на ней частички кометной пыли устремляются в земную атмосферу дважды в год, образуя метеорные потоки: весной – Майские Аквариды, а осенью – Ориониды.

Свое название Ориониды метеорный поток получил от созвездия Орион, в котором находится его радиант – точка, из которой, как кажется земному наблюдателю, вылетают метеоры. Радиант Орионид расположен выше и левее звезды Бетельгейзе – самой яркой в созвездии Орион.

Наиболее подходящее время для наблюдений Орионид в средних широтах – с полуночи и до рассвета, когда созвездие Орион достаточно высоко поднимается над горизонтом. Правее (западнее) и выше Ориона будет ярко сиять Юпитер, сопровождая осенний звездопад. Можно полюбоваться не только метеорами, а и самыми яркими звездами зимних созвездий.

Частички метеорного роя Орионид врезаются в земную атмосферу на скорости около 66 км/сек. Это достаточно быстрые метеоры, и они часто оставляют яркие следы-треки. Метеоры Орионид обычно белые, но иногда среди них попадаются и красные, и сине-зеленые, желтые и оранжевые метеоры с яркостью около +2,5m звездной величины.

Как отметили специалисты, наблюдения метеоров Орионид возможны при ясной погоде с местной полуночи до рассвета над юго-восточным горизонтом.

Ранее сообщалось, что в ночь с 27 на 28 октября 2023 года ожидается лунное затмение. Спутник земли в этой время может показаться наблюдателям кроваво-красным. Такое происходит, когда полная луна совпадает с её затмением.

Наблюдать за этим явлением сможет почти весь мир. Однако затмение будет частичным: тень Земли в эту ночь попадёт только на часть спутника. Оно будет последним в этом году.