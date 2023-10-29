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В космосе произошел взрыв ярче Млечного Пути

космос Фото: freepik
Космический телескоп Джеймса Уэбба и другие обсерватории стали свидетелями мощного взрыва в космосе, который создал редкие химические элементы, некоторые из которых необходимы для жизни, сообщает Zakon.kz.

Взрыв, произошедший 7 марта, стал вторым по яркости гамма-всплеском, когда-либо наблюдавшимся телескопами за более чем 50 лет наблюдений: он более чем в миллион раз ярче, чем вся Галактика Млечный Путь вместе взятая, пишет CNN.

Гамма-всплески — это короткие выбросы самой энергичной формы света.

Этот взрыв, получивший название GRB 230307A, вероятно, возник, когда две нейтронные звезды — невероятно плотные остатки звезд после вспышки сверхновой — слились в галактике на расстоянии около одного миллиарда световых лет. Согласно исследованию, опубликованному в журнале Nature, помимо выброса гамма-всплеска, в результате слияния возникла килоновая звезда — редкий взрыв, который происходит, когда нейтронная звезда сливается с другой нейтронной звездой или черной дырой.

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