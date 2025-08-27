#АЭС в Казахстане
Наука и технологии

Космическая "бабочка" раскрыла секреты рождения Земли

астрономия, млечный путь , фото - Новости Zakon.kz от 27.08.2025 19:14 Фото: pixabay
Астрономы при помощи космического телескопа Джеймса Уэбба обнаружили некоторые ответы на загадки формирования миров, которые похожи на Землю, сообщает Zakon.kz.

Работа опубликована в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society (MNRAS).

Ученые изучили пыль в центре туманности-бабочки (NGC 6302), расположенной в 3400 световых годах от нас в созвездии Скорпиона.

"Мы впервые смогли рассмотреть и упорядоченные кристаллы, похожие на микроскопические драгоценные камни, и хаотичные частицы, образовавшиеся в бурных потоках газа, – все в пределах одного объекта. Это серьезный шаг к пониманию того, как складываются основы планет", – рассказала руководитель работы доктор Микако Мацуура из Кардиффского университета.

Выяснилось, что пылевой "бублик" вокруг центральной звезды туманности состоит из кристаллических силикатов, включая кварц. Зерна оказались достаточно крупными – порядка миллионной доли метра, что говорит о многовековом процессе их роста. В выбросах газа исследователи нашли почти 200 спектральных линий разных атомов и молекул, а также необычные углеродные структуры – полициклические ароматические углеводороды.

NGC 6302 давно привлекает внимание ученых. Это планетарная туманность, образовавшаяся, когда звезда, похожая на Солнце, сбросила внешние слои. Центральное светило – одно из самых горячих среди подобных звезд в нашей Галактике: его температура достигает 220 тыс. Кельвинов. Именно оно "зажигает" сияние туманности и придает ей форму бабочки: двое гигантских крыльев расходятся в стороны, а темный пылевой пояс играет роль "тела".

Теперь благодаря телескопу Джеймса Уэбба астрономам впервые удалось точно определить местоположение скрытой звезды: она разогревает пылевое облако вокруг себя, делая его заметным в инфракрасном диапазоне.

Ранее ученые объяснили необычное явление в небе, которое в ночь на 26 августа 2025 года заметили жители сразу нескольких стран.

Андрей Дюсупов
