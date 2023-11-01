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Новый университет откроют в Казахстане

Казахстан Франция Макрон Фото: пресс-служба Минобороны РК
В Казахстане откроют казахско-французский университет в 2024 году. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон после переговоров с Касым-Жомартом Токаевым, сообщает Zakon.kz.

Он выразил желание расширять культурные и человеческие связи с Казахстаном. 

"Нам очень важно, чтобы преподавание французского вернулось в казахские школы. Мы готовы приложить все усилия, чтобы изменить положение дел. Я связываю большие надежды на межправительственное соглашение, которое было подписано между нашими образовательными организациями. Например, я очень рад, что сейчас возобновлено наше партнерство и с сентября 2024 года заработает франко-казахский университет. Важно, чтобы продвигались наши студенческие связи, студенческая мобильность, чтобы были стипендии для наших студентов".Эмманюэль Макрон

По словам министра науки и высшего образования Саясата Нурбека, университет создадут по аналогии с казахско-немецким университетом.

"Мы будем создавать отдельную рабочую группу, прорабатывать этот вопрос. Также будем обсуждать возможность открытия в региональных университетах исследовательских кафедр с привлечением сильных французских университетов".Саясат Нурбек

Касым-Жомарт Токаев тоже высказался о важности и необходимости продвижения французской культуры, французского языка в Казахстане.

"С нашей стороны мы будем прилагать все усилия, чтобы работать вместе в этой важной сфере. Я думаю, для народа Казахстана важно узнавать больше о народе Франции, о вашей богатой культуре, и учить французский, конечно же".Касым-Жомарт Токаев

Также президент Франции поддержал предложение Токаева о выставке в Париже, посвященной культурному наследию Казахстана.

"Я знаю, что большой успех имела выставка в 2010 году в музее Гиме, посвященная Казахстану. Председатель музея прибыла со мной, и мы сейчас обсуждаем возможность проведения в музее Гиме такой выставки в следующем году. Также интересная инициатива провести Planet Sammit. Я хотел бы также вас пригласить быть партнером парижского форума мира".Эмманюэль Макрон

В резиденции "Акорда" 1 ноября состоялась торжественная церемония встречи президента Франции Эмманюэля Макрона, прибывшего с официальным визитом в Казахстан.

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