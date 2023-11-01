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Токаев назвал визит Макрона историческим

Токаев назвал визит Макрона историческим Фото: akorda.kz
1 ноября 2023 года в Акорде Касым-Жомарт Токаев и президент Франции Эмманюэль Макрон провели переговоры в узком формате, сообщает Zakon.kz.

Переговорам, как отмечено на сайте Акорды, предшествовала церемония встречи президента Франции. Касым-Жомарт Токаев и Эмманюэль Макрон представили друг другу членов делегаций.

Начальник роты Почетного караула отдал приветственный рапорт лидерам двух стран, прозвучали государственные гимны Казахстана и Франции. Затем в Восточном зале состоялись переговоры глав государств в узком формате.

Касым-Жомарт Токаев тепло поприветствовал Эмманюэля Макрона.

"Уважаемый президент! Мы приветствуем ваш визит, это очень большое событие. Благодарю вас за то, что вы приняли мое приглашение и прибыли в Казахстан с официальным визитом. Сотрудничество между Казахстаном и Францией динамично развивается, вместе с тем необходимо придать ему дополнительный импульс. Поэтому можно назвать ваш визит историческим, очень важным. Уверен, сегодняшние переговоры будут продуктивными".Касым-Жомарт Токаев

Лидер Казахстана отметил, что Франция является нашим ключевым и надежным партнером в Европейском Союзе, а также одним из крупнейших инвесторов в нашу экономику.

В свою очередь Эмманюэль Макрон дал высокую оценку отношениям между Казахстаном и Францией.

Токаев назвал визит Макрона историческим

Фото: akorda.kz

"Большое спасибо за ваше приглашение. Я очень рад, что смог приехать сегодня в Астану и встретиться с вами. Благодарю вас за организацию этого визита, который происходит в важный год для нашего двустороннего партнерства. Мы сможем продвинуться по важным международным темам, подчеркнуть нашу приверженность Уставу ООН, таким принципам, как территориальная целостность, национальный суверенитет. Мы также сможем обсудить ключевые двусторонние вопросы. Мы являемся важными экономическими партнерами. Кроме того, хочу отметить, что мы подпишем значимые контракты, которые позволят продвинуть стратегические и экономические отношения между нашими странами. Еще раз подчеркну, я очень рад встретиться сегодня с вами и обсудить нашу совместную повестку". Эмманюэль Макрон

Лидеры двух стран обсудили состояние и перспективы развития казахско-французского стратегического партнерства. Особое внимание уделили укреплению политического диалога, углублению сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, энергетической, транспортно- логистической и культурно-гуманитарной сферах.

Президент Франции также повторно выразил соболезнования в связи с трагической гибелью горняков на шахте им. Костенко.

"Я хочу еще раз от имени своего народа сказать, как глубоко мы опечалены трагедией, которая несколько дней назад произошла в Караганде. И хочу еще раз выразить мои соболезнования семьям, которые сейчас страдают от этого траурного момента", – сказал Эмманюэль Макрон.

Касым-Жомарт Токаев и Эмманюэль Макрон также обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня.

По завершении главы государств продолжили переговоры в расширенном составе с участием делегаций двух стран.

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Утром 1 ноября 2023 года президент Франции прибыл в Астану с официальным визитом. В аэропорту его встретил Алихан Смаилов.

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